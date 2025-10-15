Še pri FIS se čudijo težko verjetnim številkam Nike Prevc (VIDEO)

Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je v prejšnji sezoni kot po tekočem traku nizala rekorde. V svetovnem pokalu je devetnajstkrat skočila na oder za najboljše, od tega kar petnajstkrat na zmagovalno stopnico, enkrat na drugo in trikrat na tretje. Na koncu si je prepričljivo zagotovila še drugi zaporedni veliki kristalni globus.

V vsem sijaju je zablestela tudi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, na katerem je opravila z vsemi tekmicami tako na srednji kot tudi na veliki napravi. Za nameček je prispevala še pomemben delež k srebrni kolajni Slovenije na preizkušnji mešanih ekip.

Razred zase je bila tudi na norveški turneji in spektaklu v smučarskih poletih v Vikersundu, kjer je z 236 metri poletela do novega ženskega rekorda. Toda Prevčeva jih ne postavlja »le« na skakalnicah in letalnicah, kakor so omenili pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). Posnetek njenega imenitnega poleta na norveški »pošasti« je na instagramu zbral – reci in piši – 259 milijonov ogledov.

»To je najbolj gledani smučarski skok oziroma polet na družbenem omrežju: 259 milijonov ogledov – to je 122-krat toliko, kolikor ima Slovenija prebivalcev,« so še zapisali pri FIS.