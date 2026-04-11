Pri FIS so se odločili, Nika Prevc bo spet letela v Planici

Pri Mednarodni smučarski zvezi so se odločili glede koledarja v sezoni 2027. Znano je, ali bodo dekleta spet skakala v Planici in na Ljubnem.
Letošnji planiški poleti bodo Niki Prevc ostali v prelepem spominu. Prejela je veliki kristalni globus in doskočila pri novem svetovnem rekordu. FOTO: Leon Vidic/Delo
M. Ru., STA
11. 4. 2026 | 21:37
2:28
A+A-

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je na sestankih odborov v Pragi objavila nov predlog koledarja za svetovni pokal v smučarskih skokih za moške in ženske za sezono 2026/27. Smučarske skakalke se bodo na Ljubnem ob Savinji pomerile takoj po premierni novoletni turneji, finale sezone pa bo tako za ženske kot moške v Planici od 19. do 21. marca 2027.

Po predlogu koledarja se bo svetovni pokal začel konec tedna med 20. in 22. novembrom v Lillehammerju. Naslednji konec tedna (27. - 29. november) bodo moški skakali v Ruki, ženske pa v Hinzenbachu. Decembra bosta tako moški kot ženski svetovni pokal potekala v Wisli (4. - 6. december), Titisee-Neustadtu (11. - 13. december) in Engelbergu (18. - 20. december).

Sledil bo prvi vrhunec sezone, 75. novoletna turneja štirih skakalnic (28. december 2026 - 6. januar 2027), kjer se bodo za zlatega orla sploh prvič v zgodovini na vseh štirih prizoriščih pomerile tudi skakalke. Januar bo napornejši za ženske, ki bodo takoj po turnirju štirih skakalnic pomerile na Ljubnem (8. - 10. januar 2027), nato pa se bodo odpravile v Azijo na tekmovanja v Zhangjiakouju (15. - 16. januar), Zau (19. - 20. januar) in Sapporu (22. - 23. januar).

Na tisoče grl je letos navijalo tudi za Niko Prevc. FOTO: Leon Vidic/Delo

Moški bodo imeli po novoletni turneji prost vikend, nato pa bodo tekmovali v Zakopanah (15. - 17. januar), preden se bodo skakalkam pridružili v Sapporu (22. - 24. januar). V prihodnjih tednih bosta nato moški in ženski svetovni pokal potekala v Willingenu (29. - 31. januar), Lake Placidu (5. - 7. februar) in Lahtiju (12. - 14. februar). Ženska tekmovanja so na sporedu še v Beljaku (19. - 20. februar), moški pa bodo ta vikend leteli v Vikersundu.

To bosta zadnji tekmi svetovnega pokala pred glavnim dogodkom sezone - svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Falunu (22. februar - 7. marec). Pred velikim finalom sezone od 19. do 21. marca v Planici, kjer bodo po letošnji uspešni premieri in svetovnem rekordu Nike Prevc (242,5 metra) še drugič doslej letele tudi ženske, je na sporedu le še združeni moški in ženski svetovni pokal v Oslu (13. - 14.).

Uradni koledar bo znan po junijskem kongresu.

