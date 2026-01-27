Pri OKS razkrili posebnega gosta OI, pri skakalkah se je zapletlo na poti

Malce več kot polovica reprezentantov, ki bodo zastopali slovenske barve na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji (med 6. in 22. februarjem), se je včeraj predstavila na novinarski konferenci v Ljubljani. Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), jim je čestital za dosedanje uspehe in izpolnitev kriterijev za nastop na največjem zimsko-športnem dogodku na svetu, obenem se jim je zahvalil, da skozi šport pomagajo spreminjati svet na bolje.

Med navzočimi športniki (od 37, kolikor jih šteje naša odprava, jih je bilo na medijskem srečanju 21) je bil najizkušenejši Jakov Fak, za katerega bodo to že pete OI. »Srečen sem in ponosen, da lahko še vedno tekmujem na takšni ravni. Kljub (zdravstvenim) zapletom, ki sem jih imel v zadnjem obdobju, se že veselim olimpijskih preizkušenj, na katerih se bom skušal odrezati čim bolje,« je zatrdil 38-letni biatlonec iz Mrkoplja v Gorskem Kotarju, ki ima že dve kolajni z največje zimsko-športne prireditve ...