Pri Saboliču pretehtali družina in pomoč klubu

Kapetan slovenske hokejske reprezentance Robert Sabolič se je po temeljitem premisleku odločil za vrnitev po 16 letih v Podmežaklo. Pri tedanjem jeseniškem klubu je močno opozoril nase, se prebil v izbrano vrsto ter pozneje prestal izjemno športno pot pri uglednih klubih v Nemčiji, na Češkem ter v Rusiji, bil je tudi med najvidnejšimi risi na olimpijskih turnirjih v letih 2014 in 2018. Vrsto let je bil eden ključnih slovenskih reprezentantov, izjemno pa se je izkazal v kapetanski vlogi, ki mu je ob svojem prihodu na selektorsko mesto podelil Edo Terglav: tako je imel dres s prestižno oznako C na SP drugega kakovostnega razreda v Bolzanu pomladi 2024, nato pa je Sabolič tudi na zadnjih dveh prvenstvih med elitno druščino, lani na Švedskem in letos v Švici, opravljal to odgovorno nalogo na ledu ter ob njem.

Že poldrugo desetletje je med vodilnimi slovenskimi reprezentanti. FOTO: dokumentacija Dela

Na klubski sceni je bil nzadnje ta 37-letni napadalec kapetan Olimpije, spogledoval se je še z enim odhodom v tujino, a zdaj se je vrnil v domači kraj. »Na koncu dejansko ni bilo privlačne ponudbe, prevladali pa so osebni razlogi bivanja doma z družino ter pomoči jeseniškemu klubu,« nam je povedal pred petkovo premiero v Podmežakli – ob 19.15 se bodo Jeseničani med pripravami za novo sezono alpske lige pomerili z znanci iz omenjenega tekmovanja, hokejisti Siska.