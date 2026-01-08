Priboril si je obstanek z risi, doma pa še ni bil prvak

Januar običajno v klubskih hokejskih krogih prinaša napetost lova za vizumi končnice kot tudi utrjevanja izhodišč pred prestižnimi izločilnimi boji, ki se po navadi začenjajo v drugi polovici februarja. Slovenski prostor je po tej plati poseben, saj se bo domači finale začel že prihodnji teden, nato pa bodo Ljubljančani in Jeseničani nadaljevali vsak v svojem mednarodnem tekmovanju. Prvi v ugledni ICEHL, kjer zdaj napadajo končnico tudi s povratnikom Janom Drozgom.

Omenjeni napadalec prihaja iz mariborske hokejske šole, sicer pa je eden redkih slovenskih hokejistov z izkušnjami iz KHL, razširjene ruske lige z izjemnim ugledom v hokejskem svetu. Toda kot smo že pisali, se je poleti zapletlo z njegovo pogodbo: potem ko ni bil več član kitajskega kluba v KHL, je zanj pravice prevzel sloviti moskovski Spartak, vendar pa ga ni uvrstil na seznam igralcev za sezono 2025/26. Zaradi mednarodnih sankcij do Ruske federacije pa številni prestopi iz KHL po Evropi niso bili dovoljeni. Med tistimi redkimi tekmovanji, v katerih so ohranili odprta vrata za akterje iz omenjenega prostora, je prav ICEHL.