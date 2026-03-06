Mlade skakalke svetovne prvakinje, Stenu Balohu so se zarosile oči

Mlade slovenske smučarske skakalke Taja Terbovšek, Ajda Košnjek, Izadora Kopač in Maja Kovačič so na mladinskem prvenstvu v Lillehammerju postale ekipne svetovne prvakinje. Slovenke so zmagale z veliko prednostjo 35,7 točke pred Nemkami in Avstrijkami, ki so si razdelile drugo mesto.

»V Lillehammerju je za nami super dan. Sama se sicer nisem najbolje počutila in to se je poznalo tudi na skakalnici. Vseeno mi je uspelo prikazati dva solidna skoka in sem vesela, da sem to lahko prispevala ekipi,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Kovačičeva.

»Moral sem sneti očala, ker so se mi zarosila. Izredno sem vesel, danes so punce oddelale kot je potrebno. Skoraj brez napak. Trenerji jih sicer vedno vidimo, a moram jih pohvaliti. Vse štiri, ker so dvigovale ena drugo in so res dobro poskakale. Malce smo se prešteli že prej, vedeli smo, da smo favoriti za kolajno. Ampak vedno ni samo eden, so trije, štirje, na koncu smo mi pobrali najbolj žlahtno. Ne mi, punce so jo, mi pa se je bomo veselili naprej,« je bil po tekmi čustven njihov selektor Sten Baloh.

Že pred dnevi sta do svetovnega naslova v ekipnem sprintu v Lilehammerju prišli tudi nordijski kombinatorki Teja Pavec in Tia Malovrh. Pavec je ekipnemu zlatu danes dodala še bronasto kolajno na 5-kilometrskem zasledovanju, Malovrh pa je bila četrta.