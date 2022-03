Prihodnost je svetla

Miha Verdnik, vodja panoge za alpsko smučanje, je prepričan, da je prihodnost slovenskega alpskega smučanja svetla. Zavrača kritike, da Smučarska zveza Slovenije premalo vlaga v podmladek.

Sezona 2021/22 je prinesla zgodovinsko olimpijsko srebro Žana Kranjca v veleslalomu, a tudi trpko in zelo grenko spoznanje, da je Kranjec tudi edini slovenski alpski smučar, ki je ob Štefanu Hadalinu sposoben tekmovati v svetovnem pokalu v tehničnih disciplinah veleslalomu in slalomu. Hadalin se je pred OI v Pekingu zaradi osebnih razlogov odpovedal preostanku sezone.

Kranjec je tako bil edini slovenski predstavnik na 61. Pokalu Vitranc, veleslalomih za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kranjski Gori. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Panorami v Kanadi so nastopili zgolj trije Slovenci, Rok Ažnoh, Anže Gartner in Anja Oplotnik. Z najboljšim dosežkom Ažnoha na superveleslalomu.

V Kranjski Gori je o vprašanju, ki zadeva smučarski podmladek, spregovoril vodja panoge Miha Verdnik.

»To bi bilo zelo dobro vprašanje za tiste, ki so se leta 2009 in 2010 odločili, da ne bomo imeli več mladinskih ekip, ekip C in ekip za evropski pokal. Vedeli smo, da se bomo morali soočiti s to situacijo, zato smo začeli z letom 2016 ciljno usmerjeno graditi ozadje. Je pa res, da to ni tako enostavno, ko enkrat nekaj odrežeš, je težko nazaj spet hitro priti,« je vzroke za nastali položaj razkril Verdnik.

»V ozadju delamo, skušamo zagotavljati kakovostne programe in trenutno se je treba zavedati, da je naša baza majhna. Tako da je za nas izredno veliko že, ko reprezentanci za svetovni pokal priključimo enega tekmovalca iz mladinskih vrst,« je dejal.

To je denimo Nejc Naraločnik, ki je postal član moške ekipe za hitri disciplini, v kateri so še Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat ter povratnik po poškodbi Klemen Kosi.

»Na mladinsko svetovno prvenstvo smo šli s tremi tekmovalci, ker je to povezano s stroški. Pri starejših mladincih so najbližje najboljšim ti trije tekmovalci. Bom pa rekel, da imamo veliko potenciala znotraj letnika 2003 in pri mlajših. Ogromno gradimo. Pri fantih, s katerimi smo začeli prej graditi pri mladincih, se nam ekipa gosti. Imamo večje število tekmovalcev, iz katerih se da nekaj narediti. Je pa res, da bomo skušali tudi v prihodnosti dati več poudarka samim mladinskim ekipam, ki delujejo znotraj klubskih programov, C-ekipi in ekipi za evropski pokal. In tudi že v naslednji sezoni štiri do pet tekmovalcev priključevati tudi v trening skupine svetovnega pokala,« je dodal Verdnik.

»Je potencial. Če izvzamemo Nejo Dvornik, smo pri puncah po dolgih letih dobili dve dekleti, ki sta osvojili točke evropskega pokala. Pri fantih imamo enega fanta, ki je letos dosegel 'top' pet rezultat in se bori za petnajsterico v skupnem seštevku evropskega pokala. In dva fanta, ki sta se na veleslalomih uvrščala v drugi tek, kar nam v zadnjih letih ravno ni uspevalo,« še meni Verdnik.

Pri ženskih ekipah za slalom in veleslalom je trenutno ravno obraten položaj kot pri moških. Na tekma svetovnega pokala v tehničnih disciplinah in največjih tekmovanjih lahko tekmujejo Ana Bucik, Andreja Slokar, Meta Hrovat, Neja Dvornik in Tina Robnik v veleslalomu. Zato pa ni mladinskega zaledja in tekmovalk v ženskih hitrih disciplinah, smuku in superveleslalomu, kjer v zadnjih letih tekmujeta Ilka Štuhec in Maruša Ferk Saioni, ki sicer ni članica reprezentance.