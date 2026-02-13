Prihodnost slovenskega trenerja po škandalu z alkoholom pod velikim vprašajem

Na zimskih olimpijskih igrah v Italiji je včeraj kot bomba odjeknila novica, da je vodstvo Finskega olimpijskega komiteja (Suomen Olympiakomitea) iz svoje skakalne reprezentance izključilo glavnega trenerja Igorja Medveda. Za ta korak so se odločili zaradi incidenta, povezanega s čezmernim uživanjem alkohola. Nekdanji vrhunski slovenski skakalec je moral nemudoma zapustiti prizorišče iger v Predazzu.

Kakor so potrdili iz komiteja, je bilo Medvedovo ravnanje v nasprotju s pravili in vrednotami finske reprezentance. »Igor Medved je odpotoval domov. Težave so povezane z alkoholom. Kršitev ekipnih pravil jemljemo zelo resno, zato bomo ustrezno ukrepali,« je za finske medije povedal direktor vrhunskega športa in obenem vodja finske odprave Janne Hänninen. O dogodku so ga obvestili v sredo popoldne, ko je v Anterselvi spremljal žensko posamično tekmo v biatlonu.