Prijazna Norvežanka pomahala smučiščem v slovo

Oslo

Pri reprezentanci so jo zaradi prijaznosti imeli radi, spoštovali so jo ljubitelji smučanja od vsepovsod. FOTO: Tomi Lombar/Delo

- Norvežankase je pridružila srenji smučarskih upokojencev. Speciatlistka tehničnih disciplin, stara 31 let, se je kar malce presenetljivo odločila za slovo od tekmovanj, potem ko se je prav veselila te sezone, saj je prejšnjo zaradi poškodbe meniskusa in kolenskih vezi, decembra 2018 na Semmeringu, morala predčasno končati.Na svoji pisani športni poti je zabeležila dve slalomski zmagi, leta 2016 v Santa Caterini in dve leti pozneje na mestni tekmi v Stockholmu. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu se je veselila bronaste kolajne z Norveško v ekipni preizkušnji, najboljši izid te sezone, v kateri se je tako vrnila po omenjeni odsotnosti zaradi poškodbe, pa je zabeležila prav pri nas v Kranjski Gori, kjer je bila v slalomu za Zlato lisico četrta.Na svojem profilu instagrama je danes zapisala, da si ni predstavljala takšnega slovesa od športne poti s skrajšano sezono zavoljo zapletov s širitvijo koronavirusa. »Ko pa se bom ozrla v preteklost, bom o svojem smučanju razmišljala kot o uresničitvi otroških sanj. Spoznala sem številne ljudi, se naučila marsičesa in z izjemno ekipo tlakovala pot k uspehom,« je zapisala športnica, ki je bila zaradi svoje prijaznosti in pripravljenosti na pomoč zelo priljubljena pri reprezentanci, posebej pa so jo ganile besede njene najboljše prijateljice iz ekipe, tri leta mlajše. »Srečna sem, ker sem te imela deset let za sotekmovalko. Veliko si me naučila in me vedno spodbujala, da bi bila boljša in boljša,« je poudarila 27-letna Norvežanka.