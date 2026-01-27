Priloga Milano Cortina 2026: Kaj pravita Nika in Domen Prevc?

Postanite naročnik | že od 14,99 €
V medijski hiši Delo mediji smo ustvarili posebno tiskano edicijo Milano-Cortina 2026, posebno prilogo o letošnjih olimpijskih igrah, ki bo priložena Delu v petek, 30. januarja.
Največji spektakel letošnje zime bo spoznalo tudi 37 slovenskih olimpijcev, s številnimi med njimi smo se pogovorili in njihova pričakovanja zapisali v prilogo. Gre za bogato vsebino, v kateri bodo lahko našli nekaj zase vsi privrženci olimpijskega športa.
Milano-Cortina 2026, vsebina priloge:
Uvodnik: Olimpijski duh med Dolomiti in dvomi
Domen Prevc: Po zlatem orlu ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti
Nika Prevc: Več strahu pri zobozdravniku kot na skakalnicah
Slovenske kolajne: Je mogoče preseči Soči? Orli(ce) glavni aduti, a niso edini
Janez Bijol: Več moramo storiti za ekipni duh v alpskem smučanju
Smučarski zvezdnici v Cortini: V soju žarometov Mikaela in Lindsey
Reprezentanca: Najmanjša odprava po letu 1998, Slovenci raje na snegu kot na ledu
Spored tekmovanj: Kdaj bomo spremljali nastope slovenskih olimpijcev?
Spektakel na ledu: Udarni favorit so Kanadčani
