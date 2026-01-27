Priloga Milano Cortina 2026: Kaj pravita Nika in Domen Prevc?

V medijski hiši Delo mediji smo ustvarili posebno tiskano edicijo Milano-Cortina 2026, posebno prilogo o letošnjih olimpijskih igrah, ki bo priložena Delu v petek, 30. januarja.

Največji spektakel letošnje zime bo spoznalo tudi 37 slovenskih olimpijcev, s številnimi med njimi smo se pogovorili in njihova pričakovanja zapisali v prilogo. Gre za bogato vsebino, v kateri bodo lahko našli nekaj zase vsi privrženci olimpijskega športa.