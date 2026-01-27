  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Priloga Milano Cortina 2026: Kaj pravita Nika in Domen Prevc?

    Posebna tiskana edicija o letošnjih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 bo priložena Delu v petek, 30. januarja.
    V posebni prilogi Dela smo predstavili tudi možnosti slovenskih olimpijcev na tekmnovanjih v Milanu, Cortini in Predazzu. FOTO: Matej Družnik
    V posebni prilogi Dela smo predstavili tudi možnosti slovenskih olimpijcev na tekmnovanjih v Milanu, Cortini in Predazzu. FOTO: Matej Družnik
    F. T.
    27. 1. 2026 | 16:30
    1:52
    V medijski hiši Delo mediji smo ustvarili posebno tiskano edicijo Milano-Cortina 2026, posebno prilogo o letošnjih olimpijskih igrah, ki bo priložena Delu v petek, 30. januarja.

    Največji spektakel letošnje zime bo spoznalo tudi 37 slovenskih olimpijcev, s številnimi med njimi smo se pogovorili in njihova pričakovanja zapisali v prilogo. Gre za bogato vsebino, v kateri bodo lahko našli nekaj zase vsi privrženci olimpijskega športa.

    Milano-Cortina 2026, vsebina priloge:
    Uvodnik: Olimpijski duh med Dolomiti in dvomi
    Domen Prevc: Po zlatem orlu ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti
    Nika Prevc: Več strahu pri zobozdravniku kot na skakalnicah
    Slovenske kolajne: Je mogoče preseči Soči? Orli(ce) glavni aduti, a niso edini
    Janez Bijol: Več moramo storiti za ekipni duh v alpskem smučanju
    Smučarski zvezdnici v Cortini: V soju žarometov Mikaela in Lindsey
    Reprezentanca: Najmanjša odprava po letu 1998, Slovenci raje na snegu kot na ledu
    Spored tekmovanj: Kdaj bomo spremljali nastope slovenskih olimpijcev?
    Spektakel na ledu: Udarni favorit so Kanadčani

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je Mitja Deisinger

    V 84. letu je umrl nekdanji sodnik ustavnega sodišča.
    26. 1. 2026 | 16:55
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Grenlandska kriza

    Trump ima prav o Arktiki, meni šef Nata

    Po napetostih v zadnjih tednih Evropa poskuša zastaviti bolj konstruktivne odnose z ZDA
    Peter Žerjavič 26. 1. 2026 | 19:20
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Milano Cortina 2026olimpijske igrepriloga Delasmučarski skokialpsko smučanje

    Novice  |  Svet
    Azerbajdžan

    Žižek poziva azerbajdžanskega predsednika, naj pomilosti Bahruza Samadova

    Politolog je bil zaradi mirovniških stališč in kritik avtoritarne vladavine obsojen na 15 let zapora.
    27. 1. 2026 | 17:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ameriška varnost v zameno za odpoved Donbasu

    Ruska vojska dosega pomembne uspehe na vzhodu zahodne sosede. V nedeljo spet tristranska pogajanja v Abu Dabiju.
    Boris Čibej 27. 1. 2026 | 17:00
    Šport  |  Zimski športi
    Priloga Dela

    Priloga Milano Cortina 2026: Kaj pravita Nika in Domen Prevc?

    Posebna tiskana edicija o letošnjih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 bo priložena Delu v petek, 30. januarja.
    27. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trgovinski sporazum

    Indija odpira vrata evropski letalski in avtomobilski industriji

    S hitro gospodarsko rastjo bo Indija še pred koncem desetletja presegla gospodarsko moč Nemčije.
    Karel Lipnik 27. 1. 2026 | 16:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera

    Zaprte zabave za odrasle v znanem zdravilišču

    V Rimskih termah poudarjajo, da niso sodelovali pri organizaciji dogodka, ki je potekal v najetih prostorih, brez dostopa za širšo javnost.
    27. 1. 2026 | 15:51
    Preberite več
