Princeska, ki se ni pustila ukrotiti

Ko se je Lara Gut 2. februarja 2008 v St. Moritzu na tekmi svetovnega pokala prvič zavihtela na zmagovalni oder, je štela komaj 16 let. V cilj smuka je tedaj pridrvela na hrbtu, saj je tik pred tem padla. Ko se je pobrala, je pomahala domačim navijačem in s prizorom, ki je bil skoraj filmski, napovedala prihod nove smučarske zvezde.

Takrat še nihče ni mogel vedeti, kako dolga, zapletena in uspešna bo njena pot. Danes je odgovor jasen: švicarska šampionka je postala ena od najboljših alpskih smučark v zgodovini ...