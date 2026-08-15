  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Princeska, ki se ni pustila ukrotiti

Lara Gut-Behrami ni bila nikoli smučarka, ki bi jo lahko stlačili v okvir. Še manj ženska, ki bi dovolila, da bi to storili drugi. Dekle je izbralo svojo pot.
Na belih strminah je osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Galerija
Na belih strminah je osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
Miha Šimnovec
15. 8. 2026 | 05:00
8:38
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Ko se je Lara Gut 2. februarja 2008 v St. Moritzu na tekmi svetovnega pokala prvič zavihtela na zmagovalni oder, je štela komaj 16 let. V cilj smuka je tedaj pridrvela na hrbtu, saj je tik pred tem padla. Ko se je pobrala, je pomahala domačim navijačem in s prizorom, ki je bil skoraj filmski, napovedala prihod nove smučarske zvezde.

Takrat še nihče ni mogel vedeti, kako dolga, zapletena in uspešna bo njena pot. Danes je odgovor jasen: švicarska šampionka je postala ena od najboljših alpskih smučark v zgodovini ...

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Zgodba o Katarini Witt

Nadzor tajne policije je segel celo v njeno spalnico

Legendarna nemška umetnostna drsalka Katarina Witt o svoji blesteči karieri na ledenih ploskvah, nadzoru agentov Stasija, njenem poklonu Sarajevu ...
Miha Šimnovec 9. 8. 2026 | 10:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Skupaj z zaročencem v lov na Niko Prevc

Vrhunska avstrijska smučarska skakalka je razkrila, kakšen dogovor je dosegla z odgovornimi na zvezi.
Miha Šimnovec 13. 8. 2026 | 16:47
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Nekdanji Kranjčev tekmec za las ušel smrti: pri trku prelomil okvir kolesa

Nevarnosti tekmovalnega smučanja so za Mathieuja Faivreja že preteklost, toda poškodbe so ga znova prikovale na bolniško posteljo.
Miha Šimnovec 11. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Nedavno slovesnost v Kitzbühlu zasenčil spodrsljaj prirediteljev

Italijanski smučarski as Giovanni Franzoni je ob razkritju svoje gondole z nasmehom popravil napako Avstrijcev in obudil spomine na imenitno zmago.
Miha Šimnovec 30. 6. 2026 | 12:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Nekdanji smučarski as nokavtiral razvpitega menedžerja

Na Finskem močno odmevajo udarci, ki jih je Kalle Palander, slalomski svetovni prvak iz Vaila 1999, sprožil v Talinu.
Miha Šimnovec 16. 6. 2026 | 12:23
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Legendarna Anja Pärson razkrila travmatično izkušnjo iz začetka kariere

Nekdanja švedska smučarska zvezdnica je zaupala, kaj se ji je zgodilo pri rosnih 18 letih.
Miha Šimnovec 6. 5. 2026 | 13:09
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Hirscher: Tega si res ne upam napovedati

Avstrijski smučarski šampion je v intervjuju za švicarsko televizijo SRF spregovoril o svojem zdravstvenem stanju, preteklih odločitvah in prihodnosti.
Miha Šimnovec 11. 4. 2026 | 12:48
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Intervju z Gregorjem Benedikom

Ne bo pozabil, kako jih je tik pred OI na Vranskem ustavila policija

Nekdanji vrhunski smučar Gregor Benedik, ki kot predsednik vodi kranjskogorski klub in OK Pokal Vitranc, o zanimivih spominih in pripravah za Zlato lisico.
Miha Šimnovec 25. 12. 2023 | 05:00
Preberite več
Video
Novice  |  Črna kronika
Požar

V požaru umrla ženska, vodja gasilcev: Žal naši pozivi niso zalegli

Po požaru so reševalne službe oskrbele 36 ljudi, osem jih je v kritičnem stanju. Gmotna škoda bo ogromna.
14. 8. 2026 | 07:23
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Umrl je Darko Čuden, profesor, prevajalec in dolgoletni gledališki ustvarjalec

Njegovo gledališko delo je zaznamovala tudi predstava Bomba v bordelu, ki jo je prevedel iz danščine, insceniral in režiral.
14. 8. 2026 | 11:48
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Ogenj se širi po Evropi: evakuacije v več državah, v Nemčiji trenutno najhuje

Nemške oblasti so v noči na petek odredile evakuacijo celotnega kraja Hürtgenwald. Domove je zapustilo 1800 ljudi. V bližini Omiša nov požar.
14. 8. 2026 | 13:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Gozdovi in podnebne spremembe

Amazonija oddaja nevidni alarm

V Evropi vročina, požari in škodljivci kažejo, da se meje odpornosti gozdov hitro premikajo. Gozdovi opozarjajo na dva načina.
Borut Tavčar 14. 8. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Dva enaka posnetka RTG, dve popolnoma različni rešitvi

Pri izbiri zobnih vsadkov odločajo podrobnosti, ki jih razkrijejo celovita diagnostika, sodobne metode in strokovna presoja.
10. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje 2026

Zdravje ni strošek, ampak dolgoročna naložba

Bolj kot to, koliko let dodamo življenju, je ključno, koliko življenja dodamo letom, poudarja Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.
Marjana Kristan Fazarinc 12. 8. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

alpsko smučanjeLara Gut BehramiPauli GutVreni SchneiderValon BehramiŠvicašport zasebno

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Prestopni rok

Oblakovo življenje bo lažje, obramba Atletica dobila veliko okrepitev

Madridski Atletico se je dogovoril s Tottenhamom za nakup kapetana Cristiana Romera, ki bo okrepil obrambo žimničarjev.
15. 8. 2026 | 10:05
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Istrska tradicija s pogledom na morje in Alpe

Namesto za sprehod ob morju se tokrat odločite za pohod z razgledom nanj. Slovenska Istra ponuja veliko več kot zgolj plaže na obali. Predlagamo obisk Pomjana.
15. 8. 2026 | 10:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Reševanje

Ne dogaja se samo pri nas: pohodniki na Biokovem v obutvi za plažo

Klic na so dobili okoli ene ure zjutraj. Poklical jih je moški, ki je povedal, da so se izgubili med sestopom z vrha Svetega Ilije.
15. 8. 2026 | 09:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Zaradi vodstva lige ni igral za Lakers, zdaj bi lahko pomagal Dončiću

Nova lastniška skupina, predvsem to velja za Boba Igerja, je že vrsto let navdušena nad veščinami Chrisa Paula. Se mu obeta služba v Los Angelesu?
15. 8. 2026 | 09:30
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
15. avgust

Praznik in vrhunec turistične sezone: dan, ko se dušimo v prometu

Po podatkih Sursa je to najbolj obremenjen dan, lani je bilo rekordnih 54.000 prihodov turistov. Tudi na cestah so števci našteli največ vozil.
15. 8. 2026 | 08:50
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Reševanje

Ne dogaja se samo pri nas: pohodniki na Biokovem v obutvi za plažo

Klic na so dobili okoli ene ure zjutraj. Poklical jih je moški, ki je povedal, da so se izgubili med sestopom z vrha Svetega Ilije.
15. 8. 2026 | 09:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Zaradi vodstva lige ni igral za Lakers, zdaj bi lahko pomagal Dončiću

Nova lastniška skupina, predvsem to velja za Boba Igerja, je že vrsto let navdušena nad veščinami Chrisa Paula. Se mu obeta služba v Los Angelesu?
15. 8. 2026 | 09:30
Preberite več
Magazin  |  Potovanja
15. avgust

Praznik in vrhunec turistične sezone: dan, ko se dušimo v prometu

Po podatkih Sursa je to najbolj obremenjen dan, lani je bilo rekordnih 54.000 prihodov turistov. Tudi na cestah so števci našteli največ vozil.
15. 8. 2026 | 08:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Vredno branja

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
Promo Delo 4. 8. 2026 | 08:32
Preberite več
Promo
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
11. 8. 2026 | 08:55
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo