V Kranjski Gori najboljše smučarke na svetu in pravi spektakel

Kranjska Gora bo v začetku novega leta gostila tekmi alpskih smučark v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal. Organizatorji so na današnji novinarski konferenci na sedežu Smučarske zveze Slovenije predstavili podrobnosti organizacijskih priprav, tekmovalni in spremljevalni program ter informacije za obiskovalce in navijače.

Program v Kranjski gori ostaja klasičen. V soboto, 3. januarja, bo ob 10. uri podkorenska strmina najprej gostila najboljše smučarke sveta v veleslalomu, dan zatem ob 9.30 sledi še slalomska tekma. Trenutno je prijavljenih 32 reprezentanc in 120 tekmovalk.

»Prihajamo v zaključno fazo priprav, ki potekajo skladno z načrti. Takšna, kot je rdeča nit letošnjega tekmovanja, moč žensk in neustavljiva zabava, takšen je tudi poudarek na spremljevalnem programu. Organiziran bo na prizorišču v soboto in nedeljo in bo temeljil na zabavi, glasbi, animaciji in aktivaciji sponzorjev,« je pojasnil generalni sekretar organizacijskega komiteja Tomaž Šušteršič.

V petek zvečer se bo spremljevalno dogajanje začelo v Kranjski Gori, kjer bo tudi javni žreb startnih številk, za obiskovalce pa pripravljajo tudi posebno presenečenje, ki ga za zdaj še ni razkril. Poseben poudarek so ob spremljevalnih aktivnostih organizatorji namenili varnosti, ugodni logistiki in nemotenemu poteku tekmovanja.

»Proga v Podkorenu je ena najzahtevnejših tako za moške kot ženske, če ne celo najzahtevnejša za ženske. Zelo se trudimo, da progo čim bolje pripravimo, da so pogoji čim bolj enakovredni za vse startne številke. Že lani je bila to najboljša tekma v ženski karavani, letos smo to skušali nadgraditi,« je pojasnil Andrej Šporn, nekdanji smučar in vodja priprave proge.

Slovensko potrebuje domačo tekmo najvišje ravni

»Čeprav je bil december malo slabši, bomo okoli božiča dobili pošiljko snega. Nato se ohladi na minus in razjasni, znajo biti res lepe tekme. Na progi imamo zagotovljenega dovolj snega, od starta do cilja smo jo na dveh delih utrjevali z vodo. Izgleda odlično, debelina in kompaktnost sta povsod v redu,« je še dodal Šporn.

Direktor SZS Uroš Zupan je ponosen, da je ženska tekma v Podkorenu med najbolj gledanimi v svetovnem pokalu. Za zvezo je pomembna iz dveh vidikov: »Prvi je promocijski, saj slovensko smučanje rabi domačo tekmo najvišje ravni, da se lahko tekmovalke predstavijo domači javnosti. Drugo je, da te tekme ustvarijo nek presežek, ki se potem vrača nazaj v razvoj smučarske panoge in lokalnega kluba. Veseli smo, da smo tekmo obdržali za nadaljnje obdobje osmih let.«

Slovenska reprezentanca bo domačo tekmo pričakala v okrnjeni zasedbi. Olimpijsko sezono sta zaradi poškodb predčasno končali Andreja Slokar in Neja Dvornik. Slokarjeva si je na treningu v Söldnu strgala kolenske vezi, Dvornikova pa si je v Gurglu zlomila golenico in mečnico desne noge. Ob Ani Bucik Jogan bodo tako pred domačimi gledalci priložnost dobile predvsem mlade tekmovalke iz B-reprezentance. Slovenke bodo v petek prvič preizkusile teren v Podkorenu.

»Na znameniti podkorenski strmini se bodo na tekmah, ki združujeta vrhunski šport, navijaško energijo in pravo zimsko doživetje, pomerile najboljše smučarke sveta. Podkoren velja za eno najzahtevnejših prog v svetovnem pokalu. Dinamičen teren, trdna snežna podlaga in tehnično zahtevna konfiguracija zagotavljajo, da na njej uspejo le najbolj pogumne in natančne smučarke,« je dodala predsednica OK Barbara Kürner Čad.

Da se tekmi znova vračata v Kranjsko Goro, je vesela tudi županja občine Henrika Zupan: »Kranjska Gora že več desetletji gosti ta tekmovanja. Tega smo zelo veseli, ker ima to za Kranjsko Goro zelo velik pomen, predvsem z vidika promocije kraja, kar ima bistvene multiplikativne učinke. Tako dogodek prinese tudi zaslužek našim lokalnim podjetnikov in vpliva tudi na večje število nočitev.« Pred spektaklom v Kranjski Gori bo 25. decembra potekala še zadnja snežna kontrola proge.