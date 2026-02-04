Prireditelji OI posebno čast izkazali Albertu Tombi

Italijanska smučarska olimpijska zmagovalca Alberto Tomba in Deborah Compagnoni bosta imela čast prižgati olimpijski ogenj na zimskih igrah v Milanu in Cortini, danes piše Gazzetta dello Sport. Zdaj 59-letni Tomba in 55-letna Compagnonijeva sta trikratna olimpijska prvaka in med najbolj priljubljenimi italijanskimi športniki svoje generacije.

Tomba bo odgovoren za prižig olimpijskega ognja v milanskem slavoloku miru (Arco della Pace) med petkovo uvodno slovesnostjo na nogometnem štadionu San Siro, je zapisano v poročilu. Compagnonijeva bo častno prižgala še en kotel na trgu Dibona, ki bo hkrati v Cortini d'Ampezzo v Dolomitih. Italijanski olimpijski komite (Coni) poročila Gazzette ni ne potrdil ne zanikal, saj je napovedal, da bo odločitev sprejel v zadnjem trenutku.

Statistični urad Republike Slovenije (Surs) je pred začetkom olimpijskih iger objavil podatke, povezane z državo gostiteljico in tekmovanjem. Po podatkih Sursa sta v Sloveniji 802 poklicna športnika. Med njimi je 88 odstotkov moških in 12 odstotkov žensk. Povprečna mesečna neto plača zaposlenih športnikov je bila oktobra 2024 1222 evrov.

Tomba, znan po svojem agresivnem slogu smučanja, je osvojil dve olimpijski zlati medalji v Calgaryju leta 1988 in še eno v Albertvillu leta 1992. Italijanka je svojo prvo zlato osvojila v Albertvillu leta 1992, nato v Lillehammerju leta 1994 in štiri leta pozneje v Naganu.