Prišlič na preizkusu poletel 247 metrov daleč, grd padec mladega Ekarta

V Planici so danes popoldne opravili preizkus letalnice bratov Gorišek. Namesto predvidenih dveh serij so izpeljali le eno, pa še te ne cele. Po grdem padcu nadarjenega Taja Ekarta, ki je bil na februarskem mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Whistlerju z desetim mestom najboljši slovenski skakalec, so pred štartno številko 22 prekinili preizkus in ga zaradi spremenljivega vetra niso več nadaljevali.

Še ne 19-letnega Komendčana so odpeljali v bolnišnico, po prvih podatkih pa jo je na srečo odnesel brez hujših poškodb. Toda noč bo iz varnostnih razlogov vseeno prebil na opazovanju. Najdlje je sicer odneslo prekaljenega letalca Ernesta Prišliča (247 m), ki je sicer po doskoku padel, z najdaljšima stoječima poletoma pa sta navdušila Ožbe Zupan (225 m) in nordijski kombinatorec Gašper Brecl (223 m).

Kot prvi se je po zaletišču spustil poslavljajoči se Bor Pavlovčič (207 m). V Planici bodo jutri (10.00) kvalifikacije z dvanajstimi Slovenci. Namesto bolnega Žige Jelarja, ki se po vrnitvi iz Lahtija še ni pozdravil, bo priložnost dobil Patrik Vitez. Na petkovo tekmo (15.00) se bodo poskušali uvrstiti tudi Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc, Rok Masle, Žak Mogel, Tilen Bartol, Jernej Presečnik, Matija Vidic, Maksim Bartolj in Rok Oblak.