Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin se je po svoji 104. zmagi v svetovnem pokalu znašla v nenavadnem položaju: pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so jo kaznovali, ker je zamudila na žrebanje štartnih številk za slalomsko tekmo v Copper Mountainu.

Kot je potrdila Viviane Tonoli, medijska koordinatorka pri FIS, je 30-letna šampionka iz Vaila na dogodek prišla prepozno, zaradi česar so ji izrekli denarno kazen. »FIS ima strog pravilnik, po katerem je Shiffrinova prejela ustrezno kazen,« je pojasnila Tonolijeva.

Shiffrinova: Bila sem zelo živčna

Za prvi tovrstni prekršek je predpisana globa v višini 999 švicarskih frankov, ob ponovitvi pa se lahko še zviša. Kakor poročajo različni ameriški mediji, je Shiffrinova zamudila na prireditev, ker naj bi se med domačimi gorami izgubila. Kazen je ni vrgla iz tira. Na včerajšnji preizkušnji v Copper Mountainu je zmagala s prepričljivo prednostjo. Tako je v svojo korist odločila še tretji slalom v tej sezoni in vpisala trojček zmag.

Mikaela Shiffrin je bila razred zase tudi na slalomu v Copper Mountainu. FOTO: Christian Petersen/AFP

»Bila sem zelo živčna!« je po tekmi priznala Shiffrinova in pripomnila: »Ena od stvari, ki me tačas najbolj navdušujejo, je ta, da lahko kljub živčnosti še vedno prikažem tehnično vrhunske nastope.«

Z novim podvigom je še dodatno utrdila status nesporne kraljice slaloma, kazen pa je le opomnik, da pravila FIS veljajo tudi za največje ikone alpskega smučanja.