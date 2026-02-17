  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Zimski športi

Prizemljitev bo Domna tudi malo grizla, to je treba vzeti v zakup

Olimpijski prvak z velike skakalnice Domen Prevc svoj pogled usmeril proti naslednjim izzivom. V sredo še na slalomu, v soboto bo že preizkušal novo opremo.
Domen Prevc in Anže Lanišek sta za pičle 1,9 točke zgrešila kolajno na preizkušnji dvojic. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Domen Prevc in Anže Lanišek sta za pičle 1,9 točke zgrešila kolajno na preizkušnji dvojic. FOTO: Matej Družnik/Delo
Miha Šimnovec
17. 2. 2026 | 18:32
17. 2. 2026 | 19:09
A+A-

S superekipno preizkušnjo, premierno na največji zimskošportni prireditvi na svetu, so v Predazzu pod streho spravili še zadnjo tekmo v smučarskih skokih na teh olimpijskih igrah v Italiji. Zaradi močnega sneženja so izpeljali le dve od treh predvidenih serij, zmage pa sta se veselila Jan Hörl in Stephan Embacher, ki sta Avstriji priborila sploh prvo skakalno kolajno na letošnjem spektaklu. Slovenska reprezentanta Anže Lanišek in Domen Prevc sta se morala sprijazniti s 5. mestom, kar je bilo manj, kot sta si obetala. Želeno kolajno sta zgrešila za pičle 1,9 točke.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Tema dneva

Domen Prevc skozi številne turbulence poletel na Olimp

Kakor dolgo se je najžlahtnejša kovina kovala v kranjski in planiški »kovačnici«, je tudi Domen Prevc potreboval svoj čas, da je dozorel v pravega šampiona.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Robert Hrgota po tekmi: Ah, to malo boli ...

Slovenska skakalna asa sta ostala brez želenega olimpijskega odličja na superekipni preizkušnji dvojic v Predazzu.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 17:54
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Medved bi bil rad še naprej trener finskih skakalcev

Prihodnost slovenskega trenerja, ki so ga zaradi incidenta z alkoholom izključili z zimskih olimpijskih iger v Italiji, je še negotova.
Miha Šimnovec 16. 2. 2026 | 18:32
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nemški as je imel neprijetno izkušnjo s slovenskimi navijači: Neprimerno!

Philipp Raimund je bil po olimpijski tekmi na veliki skakalnici v Predazzu precej vznemirjen zaradi slovenskih navijačev.
Miha Šimnovec 15. 2. 2026 | 02:08
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Če bi bili Prevci Američani, bi o njih v Hollywoodu že spisali scenarij za film

Domen in Nika Prevc, ki sta se na seznamu dobitnikov olimpijskih kolajn pridružila starejšima bratoma Petru in Cenetu, še nista rekla zadnje na teh OI.
Miha Šimnovec 14. 2. 2026 | 04:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Po škandalu z alkoholom: prihodnost slovenskega trenerja pod velikim vprašajem

Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
OI 2026

Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres Uefe

V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Upokojenci

Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

smučarski skokiAnže LanišekDomen Prevcolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

Premium
Novice  |  Svet
Digitalno gospodarstvo

Bruselj je začel preiskavo delovanja Sheina

Na muhi evropske komisije je za tiktokom, x, Metinimi platformami in drugimi orjaki še kitajska spletna trgovina.
Peter Žerjavič 17. 2. 2026 | 19:27
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Slovenci ves čas blizu, Fak spregovoril tudi o diamantih

Francoski biatlonci Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet in Eric Perrot so postali novi olimpijski prvaki v štafeti.
17. 2. 2026 | 19:10
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zpiz

Dvig pokojnin: prva uskladitev po novem je razočarala upokojence

Za 4,2 odstotka višje pokojnine bodo prejeli v petek, 27. februarja, s poračunom za januar.
Andreja Žibret 17. 2. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Hrvaška

Ljubezen do ustaštva ohlaja odnose v vladajoči koaliciji

Kako hudo se maje vlada, ker je poslanec koalicijske stranke zapel pesem v čast ustaškemu poveljniku?
Novica Mihajlović 17. 2. 2026 | 18:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prizemljitev bo Domna tudi malo grizla, to je treba vzeti v zakup

Olimpijski prvak z velike skakalnice Domen Prevc svoj pogled usmeril proti naslednjim izzivom. V sredo še na slalomu, v soboto bo že preizkušal novo opremo.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 18:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zpiz

Dvig pokojnin: prva uskladitev po novem je razočarala upokojence

Za 4,2 odstotka višje pokojnine bodo prejeli v petek, 27. februarja, s poračunom za januar.
Andreja Žibret 17. 2. 2026 | 19:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Hrvaška

Ljubezen do ustaštva ohlaja odnose v vladajoči koaliciji

Kako hudo se maje vlada, ker je poslanec koalicijske stranke zapel pesem v čast ustaškemu poveljniku?
Novica Mihajlović 17. 2. 2026 | 18:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Prizemljitev bo Domna tudi malo grizla, to je treba vzeti v zakup

Olimpijski prvak z velike skakalnice Domen Prevc svoj pogled usmeril proti naslednjim izzivom. V sredo še na slalomu, v soboto bo že preizkušal novo opremo.
S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 18:32
Preberite več
