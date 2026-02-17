Prizemljitev bo Domna tudi malo grizla, to je treba vzeti v zakup

S superekipno preizkušnjo, premierno na največji zimskošportni prireditvi na svetu, so v Predazzu pod streho spravili še zadnjo tekmo v smučarskih skokih na teh olimpijskih igrah v Italiji. Zaradi močnega sneženja so izpeljali le dve od treh predvidenih serij, zmage pa sta se veselila Jan Hörl in Stephan Embacher, ki sta Avstriji priborila sploh prvo skakalno kolajno na letošnjem spektaklu. Slovenska reprezentanta Anže Lanišek in Domen Prevc sta se morala sprijazniti s 5. mestom, kar je bilo manj, kot sta si obetala. Želeno kolajno sta zgrešila za pičle 1,9 točke.