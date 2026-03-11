Priznani strokovnjak bo skušal dvigniti slovenski smučarski tek

Na zboru panoge za tek na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) so delegati za predsednika panoge znova potrdili Uroša Kepica, ki je panogo vodil že v preteklem mandatu. Delegati so mu z glasovanjem izkazali zaupanje za nadaljnje vodenje in razvoj slovenskega teka na smučeh.

Na istem zasedanju so člani zbora – kot so sporočili iz SZS – za novega vodjo panoge za tek na smučeh potrdili Ivana Hudača. Slovaški strokovnjak je v slovenski smučarski prostor vpet že vrsto let. K nam je prišel leta 2006 in kot trener šampionke Petre Majdič pomembno zaznamoval eno od najuspešnejših obdobij slovenskega teka na smučeh.

V novem mandatnem obdobju si želi vodstvo panoge okrepiti strokovno delo in povezovanje celotnega sistema – od vodstva panoge do reprezentančnih programov in klubov. Ključni korak predstavlja združitev športnega vodenja in strokovnega sveta v eni osebi, kar bo v novi strukturi prevzel prav Hudač. Poudarek bo na tesnejšem sodelovanju trenerjev, dodatnem strokovnem izobraževanju ter vzpostavitvi strokovnega omrežja za testiranja in pripravo trenažnih programov.

Pomemben del programa bo tudi razvoj panoge med mladimi. V sodelovanju s klubi si želi panoga povečati zanimanje za tek na smučeh, nadaljevati razvoj infrastrukture (predvsem rolkarskih prog in možnosti zasneževanja v regionalnih tekaških centrih) ter mlade zadržati v športu s privlačnimi oblikami tekmovanj in kakovostnimi tabori.

Na poslovnem področju ostaja cilj zagotavljanje stabilnih pogojev za delo panoge. Poseben poudarek bo na organizaciji tekmovanj najvišje ravni, sodelovanju s pokrovitelji in razvoju SloSki maraton serije, ki naj bi v prihodnje še povečala množičnost teka na smučeh. Raziskava Valicon iz leta 2025 namreč kaže, da bi se kar četrtina Slovencev s tekom na smučeh ukvarjala, če bi imela za to priložnost.

Za boljše sodelovanje po celotni vertikali

»Zadovoljen sem, da so volitve mimo. Ta potrditev nam daje štiri leta, da izvedemo program. V novem mandatu bomo v eni osebi združili športni del in strokovni svet, to bo Ivan Hudač. Bolje moramo sodelovati po celotni vertikali, od vodstva panoge do reprezentančnih trenerjev in klubov. Poseben fokus bo tudi sodelovanje s klubskimi trenerji in njihovo nadaljnje izobraževanje, da bodo lahko čim bolje delali z mladimi tekmovalci. Na drugi strani moramo na dostopen način v tek na smučeh privabiti čim več mladih,« je po potrditvi povedal Uroš Kepic.

»V slovenskem teku na smučeh vidim veliko znanja, izkušenj in predanosti. Moj cilj je, da to povežemo v enoten strokovni sistem, ki bo podpiral razvoj tekmovalcev od mladih kategorij do vrhunskega športa. Pomembno je, da trenerjem zagotovimo jasno strokovno podporo, sodobne metode dela in dobre pogoje za razvoj. Verjamem, da lahko s sodelovanjem klubov, reprezentančnih programov in strokovnih služb ustvarimo okolje, v katerem bodo mladi tekmovalci lahko razvili svoj potencial in v prihodnje znova posegali po vrhunskih rezultatih,« je ob potrditvi povedal novi vodja panoge Ivan Hudač.