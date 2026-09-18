Proslava ob dnevu državnosti je dala Prevcu misliti

Domen Prevc po sanjski zimi, v kateri je osvojil pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo, še zdaleč ni miroval. Veliko je bil v zraku, veliko se je dogajalo tudi stran od skakalnic. Med drugim je obiskal Red Bullov Hangar-7 v Salzburgu, se udeležil proslave ob dnevu državnosti, preživel dan s Tadejem Pogačarjem in nadaljeval tudi šolanje za pilota helikopterja. Toda ko se približuje nova sezona svetovnega pokala, se pri slovenskem skakalnem šampionu vse vendarle vrti okoli istega vprašanja: kako še izboljšati tisto, kar že tako ali tako obvlada? »Po koncu prejšnje sezone je bilo moje življenje zelo pestro, kar ste lahko videli na družbenih omrežjih, na katerih smo dokumentirali različne zgodbe. To zdaj pri meni urejajo drugi in na srečo tako dobro, da je še vedno videti pristno. Tako ...