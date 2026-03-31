Prostor, kjer se srečujejo rekordi, navdih, kreativnost in prihodnost

Planica je konec prejšnjega tedna znova potrdila svoj status največjega športnega dogodka v Sloveniji ter enega najprepoznavnejših zimskih prizorišč na svetu. V štirih dneh je dolina pod Poncami gostila izjemen športni in družbeni spektakel, ki si ga je ogledalo 83.380 obiskovalcev.

Kot so zapisali na Smučarski zvezi Slovenije, je program vključeval štiri vrhunske tekme svetovnega pokala – dve moški posamični preizkušnji, žensko posamično ter moško ekipno tekmo – vendar Planica že dolgo presega okvir zgolj športnega dogodka. Letos je dodatno utrdila svojo simbolno vrednost tudi z vidika rekordov – oba svetovna rekorda v smučarskih skokih, moški in ženski, sta zdaj zapisana v Planici, kar še dodatno potrjuje njen status svetovne prestolnice smučarskih poletov.

»Tradicionalno je Planica prizorišče številnih navdihujočih inovativnih, kreativnih in poslovnih aktivnosti. Četrtek, namenjen kvalifikacijam, ostaja eden ključnih stebrov družbene odgovornosti dogodka. V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav smo tudi letos v Planico pripeljali več tisoč otrok iz vse Slovenije in jim omogočili neposreden stik z vrhunskim športom. S tem aktivno soustvarjamo prihodnje generacije junakov zime ter krepimo kulturo navijanja in pripadnosti,« je zapisala SZS.

»Letošnjo Planico je zaznamoval zgodovinski trenutek – prvič so na Letalnici bratov Gorišek poletele tudi ženske, kar predstavlja pomemben mejnik za razvoj smučarskih skokov in dodatno utrjuje vlogo Planice kot prostora napredka, enakosti in inovacij. Dogodek je bil dodatno obogaten s posebno sponzorsko aktivacijo NLB, ki je med tekmami pripravila atraktiven program z glasbeno skupino Elevators in Leo Sirk.

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija so bili v času prireditve vsak dan organizirani poslovni dogodki, ki so podjetjem omogočili mreženje in razvoj novih priložnosti v edinstvenem ambientu svetovnega pokala. Planica se tako vse bolj uveljavlja tudi kot platforma za povezovanje gospodarstva, športa in inovacij.

Posebno mesto je zasedel tudi Mastercard Talks Planica, kjer so nastopili vrhunski gostje svetovnega formata – Željko Obradović, eden najuspešnejših košarkarskih trenerjev vseh časov, David Coulthard, nekdanji dirkač formule 1 in podjetnik, ter Goran Dragić, eden najuspešnejših slovenskih košarkarjev. Dogodek je združil šport, voditeljstvo in poslovno odličnost ter dodatno okrepil mednarodno dimenzijo Planice.

Vzdušje v Planici je tudi letos dopolnjeval raznolik glasbeni program, ki je obiskovalcem ponudil celostno doživetje. Na odru so nastopili Masayah, Nika Zorjan, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Skupina Firbci, Siddharta ter tradicionalno tudi Sašo Avsenik z ansamblom, ki so s svojo energijo in prepoznavnimi nastopi poskrbeli za nepozabno spremljevalno dogajanje.

Posebno pozornost je pritegnil tudi edinstven pokal za zmagovalca serije Planica 7, ki je nastal v sodelovanju s SAZAS. Zvok Planice – konkretno zvočni posnetek skoka smučarskega skakalca ob podpiranju in navijanju – je bil digitalno zajet in pretvorjen v vizualno 3D strukturo. Ta je bila s pomočjo 3D tiska prenešena v unikaten pokal, ki simbolizira preplet športa, tehnologije in umetnosti ter na inovativen način ohranja energijo Planice v fizični obliki.

Organizacija Planice že vrsto let sledi jasno zastavljenim trajnostnim ciljem. Tudi letos smo v sodelovanju z iniciativo Recikliraj Slovenija izvedli posebno aktivacijo za ozaveščanje obiskovalcev, hkrati pa nadaljevali z izvajanjem trajnostnih ukrepov na področju ravnanja z odpadki, trajnostne mobilnosti in zmanjševanja okoljskega odtisa dogodka. Planica 2026 je tako znova dokazala, da ni le športni dogodek, temveč celovita platforma presežkov. Prostor, kjer se srečujejo rekordi, navdih, kreativnost in prihodnost,« je ponosno napisala Smučarska zveza Slovenije.