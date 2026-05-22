V soboto z Danci odločno v napad

Po znosnem porazu slovenskih hokejistov z favoriziranimi Kanadčani smo v taboru naših risov zbrali nekaj odmevov.

Potem ko so slovenski hokejisti navzoče v Fribourgu presenetili z zmago proti Češki ter osvojili točko v napetem boju s Slovaki, nove senzacije proti še eni od favoriziranih reprezentanc ni bilo – Kanada se je veselila zmage s Slovenijo s 3:1, a naša vrsta se je odrezala z disciplinirano in zavzeto predstavo, ki vliva upanje pred prihajajočim koncem tedna. Dan D bo že ta sobota, tekma z Dansko bi lahko rise zelo približala k uresničitvi želje o drugem zaporednem obstanku med svetovno hokejsko elito. Edo Terglav, selektor Slovenije: "Lahko smo delno zadovoljni. Imeli smo priložnosti, a še vedno smo pretirano redko pred tekmečevimi vrati in po tej plati se bo treba izboljšati v soboto z Dansko. Je pa bila spodbudna naša predstava v obrambi, tu je bila zbranost na visoki ravni v vseh 60 ...