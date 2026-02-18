Pri 84 letih še vedno lovi popolno fotografijo in sanja o Los Angelesu

Italijanski fotograf Giuliano Bevilacqua je rekorder po številu olimpijskih iger, na katerih je fotografiral tekmovalce. Že 84-letni možakar, ki je prvič fotografiral na olimpijskih igrah v Tokiu leta 1964, je prisoten tudi na letošnjih igrah in, kot pravi, je še vedno v lovu na popolno fotografijo.

Stanovski kolegi so ga toplo pozdravili in mu izkazali spoštovanje, saj je bil fotograf že na 30 poletnih in zimskih olimpijskih igrah. Italijan upa, da bo lahko v tej vlogi tudi na poletnih olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.