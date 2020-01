Prva kombinacija sezone Federici Brignone, Ilka Štuhec odstopila

Švicarka Wendy Holdener, svetovna prvakinja v kombinaciji, je tekmo v Zauchenseeju končala na drugem mestu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Naprej z napadalnim pristopom

Ilka Štuhec je bila med tistimi, ki so na zahtevnem terenu odstopile že v superveleslalomskem delu. FOTO: Matej Družnik/Delo

Prvo žensko kombinacijo sezone za svetovni pokal je dobila. To je 12. karierna zmaga za italijansko smučarko oziroma četrta v tej disciplini, za katero so si pri Mednarodni smučarski zvezi v preteklih letih prizadevali, da bi jo prečrtali iz programa, a so jo na koncu obdržali. Vendar s spremembo: vrstnega reda po nastopih v hitri disciplini se več ne obrača, v slalomu najprej štarta najhitrejša po prvem "polčasu". Tako se je danes v Zauchenseeju zgodilo, da je bila Brignonejeva, ki je v slalomu štartala prva (vodila je že po superveleslalomu), na položaju vodilne skozi vso slalomsko tekmo.Karte se niso nič kaj premešale, saj sta tudi druga in tretja najhitrejša po superveleslalomu držali stopničke vso slalomsko tekmo. Druga je bila na koncu Švicarka, ki je odsmučala najboljši slalom v konkurenci, na tretje mesto pa se je povzpela še ena Italijanka. Edina slovenska predstavnica na Solnograškemje bila ena od tistih, ki so odstopile v superveleslalomu. Poleg Štuhčeve so po napaki ostale brez uvrstitve tudi favoritinjein. Rezultati so dostopni tukaj "Videla sem nekaj tekmovalk pred sabo, imela sem tudi informacije s proge. Hotela sem tekmovati, napadati, ampak je šlo vse narobe. Namesto da bi še bolj stopila na spodnjo smučko, ko je nemirno, ledeno, sem odstopila," je po spodletelem nastopu povedala Štuhčeva. "Teren je eden od težjih, saj ima vse raznovrstne prvine, prehodi si zelo hitro sledijo, veliko je neravnin, vidljivost je bila slaba, treslo je smuči ..." je ocenila svoj nastop.Kljub vsemu bo Mariborčanka zadovoljna zapustila Avstrijo, saj je na sobotnem smuku vknjižila 7. mesto, dosegla je najboljši rezultat sezone, ki ga je močno potrebovala: "Danes nisem smučala kot znam, je bil pa včeraj dober vtis in dobra popotnica za naprej. Zdaj je steklo, z napadalnim pristopom grem na naslednje tekme," je dejala 29-letnica. Kaj je odnesla od tega vikenda? "Zdaj vem, da znam, da lahko smučam in da delamo v pravi smeri. Moram si zaupati in biti še naprej potrpežljiva," je še dodala dvakratna svetovna prvakinja, ki bo danes še ostala v Zauchenseeju, jutri pa se spet odpravila v San Pellegrino na trening, kjer je vadila pred prihodom v Avstrijo.Karavana se premika v Flachauu, kjer bo v torek slalomski spektakel pod žarometi. Današnja zmagovalka Brignonejeva ga bo izpustila, saj se bo pripravljala za tekme v Sestrieru.