Maruyama zmagala v Lillehammerju, Vodan deveta

Nozomi Maruyama (133,5 m, 130,5 m) je zmagovalka uvodne tekme nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Japonka je vodila že po prvi seriji in je kljub krajšemu skoku v finalu ostala na vrhu. Na drugem mestu je s 25,8 točke zaostanka pristala Kanadčanka Abigail Strate, tretja je bila Avstrijka Liza Eder. Najboljša slovenska predstavnica je bila tokrat Nika Vodan z devetim mestom.

»Zelo sem vesela svojih skokov, saj je bila tekma zelo težka, zelo vetrovna. Veter se je kar poigraval z nami, zdi pa se mi, da sem pokazala kar stabilne skoke. Načeloma so to moji skoki s treningov, vem pa, da zmorem še več,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Vodan.

Medtem je branilka naslova Nika Prevc s ponesrečenima nastopoma (124 in 118 m, 226,5) končala kot 15., Katra Komar pa 29.

Pred drugim skokom je morala Prevc precej časa čakati na nastop in je vmes tudi zapustila zaletno rampo. Ko je dobila zeleno luč, pa je imela zelo slabe razmere. Namerili so ji 118 m. S tem tedaj niti ni prevzela vodstva, tekmo pa je končala z eno najslabših uvrstitev v zadnjih dveh letih, ko je s serijskimi slavji kraljevala z dvema zaporednima skupnima zmagama v pokalu.

»Danes ni bil moj dan. Vem, da zmorem več in upam, da to lahko dokažem že jutri,« je bila kratka lanska zmagovalka svetovnega pokala.

Tinkara Komar (103,5 m, 86,5 točke) se na 37. mestu ni uvrstila v finale, v prvo serijo pa se od Slovenk ni uspelo uvrstiti Maji Kovačič, ki je bila v kvalifikacijah med 65 uvrščenimi 55.

»Danes sem zelo zadovoljen z Niko Vodan, ki je skoke s treningov prenesla na tekmo. Vem, da zna mogoče še malo več, a to je zdaj že kar dobro. Nika Prevc je naredila preveč napak, da bi kotirala višje. Zelo sem vesel, da se je Katra Komar uspela uvrstitvi v drugo serijo, jutri samo tako naprej,«" pa je nastope svojih varovank ocenil glavni trener Jurij Tepeš.

Popoldne bodo na prvi posamični tekmi v Lillehammerju nastopili še skakalci, dvojni spored pa bo tudi v nedeljo, ko bodo ponovno najprej nastopile skakalke s kvalifikacijami ob 10.30 in s prvo serijo ob 12. uri.