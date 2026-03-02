Prvaki NHL v velikih težavah: sedmi poraz na zadnjih devetih tekmah

Prvaki severnoameriške hokejske lige NHL Florida Panthers so izgubili še sedmič na zadnjih devetih tekmah in so na predzadnjem mestu atlantske skupine. Tokrat so morali priznati premoč New York Islanders s 4:5.

Hokejisti Floride, dvakratni zaporedni prvaki lige NHL, so daleč od mest, ki ob koncu rednega dela prinašajo končnico. Po drugem porazu v nizu in sedmem na zadnjih devetih tekmah so panterji šele na 14. mestu med 16 ekipami. Od končnice so oddaljeni osem točk.

Ponoči sta po dva gola na vsaki strani dosegla eden najboljših novincev lige Matthew Schaefer za NY in Sam Bennet za Florido. Ta je dve minuti pred koncem rednega dela izenačila prek Sama Reinharta, nato pa je 32 sekund pred koncem zadel Anders Lee za slavje New Yorka.

»Težko je izgubiti na tak način. Ni se zdelo, da se veliko dogaja, a ploščka hkrati nismo zares nadzorovali. To je naša zgodba,« je po dvoboju dejal trener panterjev Paul Maurice.

LA Kings odstavili trenerja

Minnesota je imela priložnost, da skoči na drugo mesto centralne skupine in hkrati zahodne konference, a je doma izgubila proti St. Louisu z 1:3.

Na vrhu zahodne konference je Colorado s 87 točkami, sledita pa Dallas z 81 in Minnesota z 80 točkami. Na vzhodu je vodilna Carolina z 82, sledi Tampa Bay z 80.

V pacifiški skupini Anaheim diha za ovratnik vodilni ekipi iz Las Vegasa. Potem ko so slednji v gosteh visoko izgubili proti Pittsburghu z 0:5, so racmani s 3:2 po kazenskih strelih ugnali Calgary.

Dva gola je v rednem delu dosegel Cutter Gauthier, v kazenskih strelih pa sta bila uspešna Leo Carlsson in Mason McTavish.

Na lestvici pacifiške skupine je Vegas prvi s 70 točkami, sledi Anaheim z 69. Los Angeles Kings, ki so v nedeljo odstavili trenerja Jima Hillerja in pri katerih svojo zadnjo sezono igra slovenski as Anže Kopitar, so šesti z 62 točkami.

Toliko točk ima tudi peti San Jose, ki je ponoči po podaljšku za drugo zaporedno zmago ugnal Winnipeg Jets z 2:1. Odločilni zadetek je po 100 sekundah podaljška prispeval Michael Misa.

Na edini preostali tekmi je odpisani Chicago z dvema goloma Teuva Teravainena – ta je najprej zadel s hokejistom več, nato pa še z igralcem manj na ledu – premagal Utah s 4:0.

