  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Prvenec Norvežana, lepa poteza Planka

    Johan Olav Botn je v Östersundu prepričljivo sebi v prid odločil uvodno moško posamično preizkušnjo biatloncev za svetovni pokal v olimpijski zimi 2025/26.
    Norvežan Johan-Olav Botn se je takole veselil svoje prve zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Hanna Brunlof/AFP
    Galerija
    Norvežan Johan-Olav Botn se je takole veselil svoje prve zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Hanna Brunlof/AFP
    Miha Šimnovec
    3. 12. 2025 | 17:18
    3. 12. 2025 | 19:13
    3:45
    A+A-

    Na prvi moški biatlonski posamični tekmi za svetovni pokal v olimpijski zimi 2025/26 v Östersundu so imeli največ razlogov za veselje v norveškem taboru, v katerem so po zaslugi Johana Olava Botna in Martina Uldala (+ 57,7/0) poželi dvojno zmago. Na tretjo stopnico odra za najboljše se je povzpel Šved Sebastian Samuelsson (+ 1:00,0/1).

    Norveško slavje sta na 20-kilometrski preizkušnji na Švedskem dopolnila Sivert Guttorm Bakken (+ 1:41,3/1) in Sturla Holm Laegreid (+ 2:10,5/1), ki sta si pritekla in pristreljala četrto oziroma peto mesto.

    Slovenski reprezentanti so kar precej zaostali za vodilnimi Skandinavci. Še najbolje se je od naših odrezal Lovro Planko, ki si je z dvema zgrešenima streloma priboril 21. mesto. Za nezgrešljivim zmagovalcem Botnom, ki je sploh prvič okusil slast prvega mesta, je zaostal za 4:06 minute.

    »Prva posamična tekma je za nami. V prvem krogu sem se sam sebi zdel malce zaspan, a sta na mojo srečo potem mimo pritekla Nemec Nawrath in Norvežan Sturla Holm Laegreid in sem z njima odtekel dva kroga. Na strelišču so se mi stoje dvakrat malce zatresle noge, a 90-odstotna uspešnost je zame odličen izplen. In tudi uvrstitev je takšna, da sem lahko – sploh glede na prejšnjo sezono – zadovoljen. V zadnjem krogu sem Nawrathu stopil na palico in edina poštena rešitev se mi je zdela, da sem mu dal svojo. V zadnjem krogu sem imel zaradi tega nekaj težav, a ferplej je na prvem mestu,« je poudaril Planko.

    Fak na 43. mestu

    Miha Dovžan (+ 5:20,8/1) je pristal na 37. mestu – šest mest pred našim najizkušenejšim biatloncem Jakovom Fakom (+ 5:29,4/2). Anton Vidmar (+ 5:55,1/2) je zasedel 52. mesto, Matic Bradeško (+ 8:37,0/2) pa je ob ognjenem krstu med elito tekmo končal na 84. mestu.

    Rezultati posamične tekme v Östersundu:

    1. Johan-Olav Botn (Nor) 46:49,4 (0), 2. Martin Uldal (Nor) + 57,7 (0), 3. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:00,0 (1), 4. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 1:41,3 (1), 5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 2:10,5 (1), 6. Jesper Nelin (Šve) 2:18,7 (1), 7. Tommaso Giacomel (Ita) 2:27,5 (2), 8. Philipp Horn (Nem) 2:36,1 (2), 9. Andrejs Rasturgujevs (Lat) 2:39,0 (1), 10. Eric Perrot (Fra) 2:41,3 (2) ... 21. Lovro Planko (Slo) 4:06,0 (2), 37. Miha Dovžan (Slo) 5:20,8 (1), 43. Jakov Fak (Slo) 5:29,4 (2), 52. Toni Vidmar (Slo) 5:55,1 (2), 84. Matic Bradeško (Slo) 8:37,0 (2).

    V petek popoldne se bo v Östersundu na sporedu ženski šprint, dan pozneje se bodo na tej preizkušnji za točke potegovali biatlonci, v nedeljo pa bosta prvič v tej sezoni obe tekmi s skupinskim štartom.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: V tistem hipu sem pomislil: Le kaj mi je bilo tega treba?

    Domen Prevc o uspešnem štartu v olimpijsko zimo v smučarskih skokih, padcu v Falunu, Anžetu Lanišku, severnem siju, Božičku, pričakovanjih za Vislo ...
    Miha Šimnovec 2. 12. 2025 | 19:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Objavili zadnji pogovor s tragično preminulo Lauro Dahlmeier

    Intervju z nemško športnico, za katero je bil 28. julija letos usoden vzpon na Lailo Peak, razkriva njeno filozofijo, vztrajnost in ljubezen do gora.
    Miha Šimnovec 7. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Alpinizem

    Messnerjevo ganljivo slovo od Dahlmeierjeve: Laura je bila kakor jaz

    Tragična smrt nekdanje nemške biatlonske šampionke je slovitega alpinista močno pretresla kot človeka in kot gornika.
    Miha Šimnovec 8. 8. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Laura Dahlmeier bo za vedno ostala v gorah, kjer se je ponesrečil tudi njen fant

    Nekdanja nemška šampionka je že vnaprej izrazila jasno željo, da nihče – če bi se ji kaj zgodilo – ne sme tvegati svojega življenja za njeno reševanje.
    Miha Šimnovec 31. 7. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    O tragični nesreči Laure Dahlmeier prvič javno spregovorila njena soplezalka

    Marina Krauss je opisala trenutke iz gore Laila Peak, ki jih nikoli ne bo pozabila.
    Miha Šimnovec 31. 7. 2025 | 16:54
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Švedskemu zvezdniku so grozili celo s smrtjo

    Vrhunski biatlonec Samuel Samuelsson slovi kot od eden od tistih športnikov, ki nima dlake na jeziku. Ni skrivnost, da mu gredo v nos Rusi.
    Miha Šimnovec 23. 6. 2025 | 22:35
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Nemški biatlonec zaupal, kaj je bil po njegovem razlog za Velepčev odstop

    Philipp Horn je za nemške medije spregovoril o nedavni presenetljivi odločitvi slovenskega trenerja.
    Miha Šimnovec 6. 3. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: zdaj se je v zagovoru pojavil še nož

    Potek kaznivega dejanja je kompleksen, za Delo pojasnjuje odvetnica Patrika M., ki je ubil avstrijsko vplivnico Stefanie.
    Tomica Šuljić 2. 12. 2025 | 11:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Pretep

    Romi napadli varnostnike, zdaj se je oglasila tudi policija

    Glavni osumljenec pretepa v lokalu in kasnejših izgredov v bolnišnici je grozil tudi s pištolo.
    2. 12. 2025 | 13:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Pristojni pri FIS po zmagi kaznovali Mikaelo Shiffrin

    Kakor poudarjajo odgovorni, pravila v alpskem smučanju veljajo za vse enako – tudi za največje ikone v tem športu.
    Miha Šimnovec 1. 12. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Najbolj napredna rešitev za pošiljanje pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    biatlonJohan Olav BotnLovro PlankoJakov Faksvetovni pokalÖstersund

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Milan Kučan: Ideja o povezovanju SD in Preroda je odgovorna

    Bivši predsednik ne vidi bistvenih razlik v programskih usmeritvah obeh strank, zato je prav, da razmišljata o skupnem volilnem nastopu.
    Uroš Esih 3. 12. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Razno
    Hongkong

    Število smrtnih žrtev požara naraslo na 159

    Požar, ki je prejšnji teden zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk, je najbolj smrtonosen požar v stanovanjskih stavbah na svetu po letu 1980.
    3. 12. 2025 | 17:34
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Prvenec Norvežana, lepa poteza Planka

    Johan Olav Botn je v Östersundu prepričljivo sebi v prid odločil uvodno moško posamično preizkušnjo biatloncev za svetovni pokal v olimpijski zimi 2025/26.
    Miha Šimnovec 3. 12. 2025 | 17:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po Guernici še Bowie

    Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier se mudi na obisku v Združenem kraljestvu.
    Lucijan Zalokar 3. 12. 2025 | 16:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nenavadna navada

    Angleževa posebnost je postala ritual, nogometaši si sami pripravljajo obroke

    Nekdaj najboljši strelec premier league Jamie Vardy se je odlično znašel v Italiji pri Cremoneseju. Pri 38 letih je napadalec navdušil tudi trenerja.
    3. 12. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Prvenec Norvežana, lepa poteza Planka

    Johan Olav Botn je v Östersundu prepričljivo sebi v prid odločil uvodno moško posamično preizkušnjo biatloncev za svetovni pokal v olimpijski zimi 2025/26.
    Miha Šimnovec 3. 12. 2025 | 17:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po Guernici še Bowie

    Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier se mudi na obisku v Združenem kraljestvu.
    Lucijan Zalokar 3. 12. 2025 | 16:47
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nenavadna navada

    Angleževa posebnost je postala ritual, nogometaši si sami pripravljajo obroke

    Nekdaj najboljši strelec premier league Jamie Vardy se je odlično znašel v Italiji pri Cremoneseju. Pri 38 letih je napadalec navdušil tudi trenerja.
    3. 12. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekskluzivno! Časovno omejeni popusti na legendarne programe.

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    Kaj slikanice v resnici naredijo z vašimi možgani

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 10:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Če ste pod stresom, morate videti tole

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je leto 2026 lahko leto vašega novega nasmeha s terapijo ALL-ON-X?

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo