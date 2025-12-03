Prvenec Norvežana, lepa poteza Planka

Na prvi moški biatlonski posamični tekmi za svetovni pokal v olimpijski zimi 2025/26 v Östersundu so imeli največ razlogov za veselje v norveškem taboru, v katerem so po zaslugi Johana Olava Botna in Martina Uldala (+ 57,7/0) poželi dvojno zmago. Na tretjo stopnico odra za najboljše se je povzpel Šved Sebastian Samuelsson (+ 1:00,0/1).

Norveško slavje sta na 20-kilometrski preizkušnji na Švedskem dopolnila Sivert Guttorm Bakken (+ 1:41,3/1) in Sturla Holm Laegreid (+ 2:10,5/1), ki sta si pritekla in pristreljala četrto oziroma peto mesto.

Slovenski reprezentanti so kar precej zaostali za vodilnimi Skandinavci. Še najbolje se je od naših odrezal Lovro Planko, ki si je z dvema zgrešenima streloma priboril 21. mesto. Za nezgrešljivim zmagovalcem Botnom, ki je sploh prvič okusil slast prvega mesta, je zaostal za 4:06 minute.

»Prva posamična tekma je za nami. V prvem krogu sem se sam sebi zdel malce zaspan, a sta na mojo srečo potem mimo pritekla Nemec Nawrath in Norvežan Sturla Holm Laegreid in sem z njima odtekel dva kroga. Na strelišču so se mi stoje dvakrat malce zatresle noge, a 90-odstotna uspešnost je zame odličen izplen. In tudi uvrstitev je takšna, da sem lahko – sploh glede na prejšnjo sezono – zadovoljen. V zadnjem krogu sem Nawrathu stopil na palico in edina poštena rešitev se mi je zdela, da sem mu dal svojo. V zadnjem krogu sem imel zaradi tega nekaj težav, a ferplej je na prvem mestu,« je poudaril Planko.

Fak na 43. mestu

Miha Dovžan (+ 5:20,8/1) je pristal na 37. mestu – šest mest pred našim najizkušenejšim biatloncem Jakovom Fakom (+ 5:29,4/2). Anton Vidmar (+ 5:55,1/2) je zasedel 52. mesto, Matic Bradeško (+ 8:37,0/2) pa je ob ognjenem krstu med elito tekmo končal na 84. mestu.

Rezultati posamične tekme v Östersundu: 1. Johan-Olav Botn (Nor) 46:49,4 (0), 2. Martin Uldal (Nor) + 57,7 (0), 3. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:00,0 (1), 4. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 1:41,3 (1), 5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 2:10,5 (1), 6. Jesper Nelin (Šve) 2:18,7 (1), 7. Tommaso Giacomel (Ita) 2:27,5 (2), 8. Philipp Horn (Nem) 2:36,1 (2), 9. Andrejs Rasturgujevs (Lat) 2:39,0 (1), 10. Eric Perrot (Fra) 2:41,3 (2) ... 21. Lovro Planko (Slo) 4:06,0 (2), 37. Miha Dovžan (Slo) 5:20,8 (1), 43. Jakov Fak (Slo) 5:29,4 (2), 52. Toni Vidmar (Slo) 5:55,1 (2), 84. Matic Bradeško (Slo) 8:37,0 (2).

V petek popoldne se bo v Östersundu na sporedu ženski šprint, dan pozneje se bodo na tej preizkušnji za točke potegovali biatlonci, v nedeljo pa bosta prvič v tej sezoni obe tekmi s skupinskim štartom.