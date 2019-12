Prvenec Odermatta, Hrobat do rezultata kariere

Trije slovenski tekmovalci do točk

Miha Hrobat je pokazal zelo tekoč nastop in superveleslalom v Beaver Creeku končal na 16. mestu, s čimer je dosegel rezultat kariere. FOTO: Tadej Regent/Delo

Švicarski smučarski biser, ki si šele dobro utrja pot v svetovnem pokalu, a ga tekmeci že omenjajo kot vsestranskega tekmovalca, nevarnega tudi za veliki kristalni globus, je zaznamoval današnji superveleslalom na progi Ptic roparic v Beaver Creeku s časom 1:10,90. Za 22-letnika je to prva zmaga v karieri in tretje stopničke.Rezultate si lahko ogledate tukaj S številko 2 (pred njim je odstopil Francoz) se je kljub veliki napaki v zgornjem delu proge veselil prvenca: "Bil sem povsem na robu, več kot to ni bilo mogoče. Podatkov o progi nisem imel, v glavi sem si izrisal eno linijo in se je držal," je dejal smučarski as, za katerega je to šele tretja sezona za svetovni pokal. Drugi je bil Norvežan(+0,10), tretji Avstrijec(0,14), vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala po petih tekmah.Trije slovenski predstavniki od petih so osvojili točke. Zelo tekoč nastop je pokazal, v cilju se je z dvignjenimi rokami veselil 16. mesta (1,52), s katerim je dosegel rezultat kariere.je bil 20. (1,84),je zasedel 26. mesto (1,92).je bil z 2,19 sekunde zaostanka za zmagovalcem prepočasen za točke, bil je 34.,pa je storil napako v najbolj zagonetno postavljenem delu proge in odstopil."Vedel in čutil sem, da so fantje danes boljši kot v Lake Louise prejšnji konec tedna. Delno so to tudi dokazali. Miha Hrobat je odpeljal najboljši superveleslalom v karieri. Edini izmed naših štirih je smučal v skladu s svojimi sposobnostmi. Pri Klemnu Kosiju vse ni bilo ravno optimalno, ampak ima pravi pristop, tako da sem tudi z njim zelo zadovoljen. Boštjan Kline in Martin Čater pa sta nedvomno sposobna precej več in bosta priložnost za boljši rezultat iskala že jutri," je današnjo tekmo ocenil odgovorni trener za hitre disciplineJutri ob 19. uri bo še smuk, v nedeljo pa veleslalom z, tretjim veleslalomistom sveta, in Hadalinom na štartu.