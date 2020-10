Prvenstvo se bo vrnilo na kraj srečnega imena za Bokalovo in Kranjca

Pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so danes prek videokonference odločilo, da bo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju leta 2025 v Saalbach-Hinterglemmu, ki je to tekmovanje gostil že leta 1991. Za veselje v jugoslovanskem oziroma slovenskem taboru je tedaj poskrbela Nataša Bokal, ki je zablestela s srebrno kolajno v slalomu.



»S Crans Montano/Valaisom (Švica), Garmisch-Partenkirchnom (Nemčija) in Saalbach-Hinterglemmom s(m)o se za izvedbo svetovnega prvenstva potegovali trije enakovredni prireditelji. Zelo smo počaščeni, da so tekmovanje zaupali nam. Zahvaljujemo se vsem našim podpornikom in zagotavljamo, da bomo skupaj s profesionalno ekipo iz Saalbach-Hinterglemma naredili vse, da bomo pripravili nepozaben festival smučarskega športa,« je zatrdil Peter Schröcksnadel, predsednik Avstrijske smučarske zveze (ÖSV).



Navdušenja ne skrivajo niti v prireditvenem odboru Saalbach-Hinterglemma. »V kandidaturo smo vložili veliko energije in srčnosti, zato je zdaj naše veselje toliko večje,« je povedal Bartl Gensbichler, predsednik smučarskega kluba Saalbach-Hinterglemm, kjer Žan Kranjec decembra 2018 prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu.



Svetovno prvenstvu v nordijskem smučanju 2025 bo v Trondheimu, ki je bil edini kandidat za izvedbo tega tekmovanja.