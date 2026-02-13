Prvi mož FIS v slovenski hiši obiskal Petra Prevca

Predsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis) Johan Eliasch je nocoj v Cortini d'Ampezzo obiskal slovensko hišo, v kateri je dogodek pripravila Smučarska zveza Slovenije (SZS). Pod njenim okriljem so tudi vsi slovenski športnice in športniki, ki nastopajo na teh olimpijskih igrah na severu v Italije.

Eliasch je med drugim v svojem nagovoru poklical nekdanjega alpskega smučarja Jureta Koširja. Spomnil je na dvoboje bronastega olimpijca iz Lillehammerja (1994) z italijansko legendo Albertom Tombo.

Prav tako je med množico v nabito polnem avditoriju hiše pozval nekdanjega skupnega zmagovalca svetovnega pokala v smučarskih skokih Petra Prevca. »Slišim, da si postal predsednik organizacijskega odbora svetovnega pokala v Planici,« je naslovil nekdanjega olimpijskega zmagovalca, svetovnega rekorderja in svetovnega prvaka prvi mož Fisa.

Peter Prevc je v Cortini eden izmed ambasadorjev slovenske hiše. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Počaščen sem, da me je predsednik Eliasch tako predstavil, da se je spomnil tudi na mojo sedanjo vlogo. Obenem pa to kaže, da je dobro obveščen, saj sem šele nedavno dobil novo vlogo v Planici. Želim jo, skupaj z ekipo, opravljati tako, da bi ohranili tradicijo doline pod Poncami vsaj na sedanji visoki ravni,« je dejal Peter Prevc.

Predsednik SZS Luka Steiner je ob tem izpostavil, da se že obrestuje nov način dela in vključevanje nekdanjih šampionov kmalu po zaključkih njihovih karieri v vodilne strukture zveze.

»Vsi člani letošnje slovenske olimpijske reprezentance so člani klubov in društev naše zveze. Želimo biti tvoren del slovenskega športa še naprej. Razvoj SZS temelji na treh stebrih. Prvi je športno-strokovni del, v kar so vključeni tudi posamezne panoge in klubi. Drugi sestavlja poslovni del in okrepitev naše notranje organiziranosti. Tretji steber pa je izvedba naših številnih dogodkov, tudi mednarodnih, na najvišji možni ravni,« je dodal Steiner.