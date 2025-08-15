Prvi mož švicarskih smučarjev postal izvršni direktor FIS

Nekdanji švicarski smučarski reprezentant Urs Lehmann je odstopil s položaja predsednika švicarske zveze in bo postal izvršni direktor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS). Petinpetdesetletnik bo konec septembra prevzel svoj novi položaj v svetovnem upravnem organu pod vodstvom predsednika FIS Johana Eliascha.

Lehmann je bil 19 let član švicarskega izvršnega odbora in je oblikoval nedavno uspešno obdobje prevlade alpincev v svetovnem pokalu pod vodstvom Marca Odermatta.

Lehmann namerava biti »graditelj mostov«, kot so pri Fisu zapisali v sporočilu za javnost: »Po zelo pozitivnem razvoju našega sodelovanja s predsednikom FIS Johanom Eliaschem v zadnjih mesecih želimo zdaj FIS popeljati v prihodnost z združenimi močmi - skupaj z generalnim sekretarjem Michelom Vionom, celotno ekipo FIS in vsemi članicami,"«je dejal Lehmann.

Marco Odermatt je najboljši smučar zadnjih let. FOTO: Christopher Creveling/Reuters Connect

Eliasch in Vion sta v izjavi dejala: »Zelo smo veseli, da se bo Urs pridružil FIS. Krepitev naše vodstvene ekipe z Ursom je pomemben korak k temu, da zagotovimo, da smo v najboljšem položaju za soočanje z glavnimi izzivi prihodnjih let.«

Prestrukturiranje na uradni ravni bo imelo verjetno trajen vpliv na nedavno napete odnose med nekaterimi smučarskimi zvezami in FIS.