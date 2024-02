Dramatična tekma Norvežanu, Domen Prevc tik pod vrhom

Potem ko so v Willingenu svoje opravile najboljše smučarske skakalke na svetu, so se podali za njimi na skakalnico tudi najboljši skakalci. Spremenljive razmere v slabem in vlažnem vremenu je najbolje izkoristil Norvežan Johann Andre Forfang, ki je bil dober v obeh serijah (144 in 155,5 m) ter zmagal s prednostjo natančno 31 točk pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem (252,7 - 221,7 točke). Japonec je skočil 128 in 148 metrov. Tretji je bil še en Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal (219,9; 138 in 150 m).

Domen in Peter prikazala vsak po en odličen skok

Med slovenskimi skakalci se je najvišje zavihtel Domen Prevc (215,6 točke; 135, 146 m), ki je pristal na 5. mestu, Lovro Kos (206,4 točke; 131,5, 135 m) je bil 10., Peter Prevc (191,9 točke; 144,5, 122 m) pa v finalni seriji ni unovčil dobrega izhodišča in je po drugem skoku končal tekmo v Willingenu na 20. mestu. Žak Mogel (178,5 točke; 128,5, 129,5 m) je bil 25.

Prvo serijo so izpeljali po načrtu kljub slabemu vremenu, le občasno je bilo treba počakati na ugoden veter. Drugo serijo je iz najboljšega izhodišča pričakoval finski skakalec Antti Aalto (147,5 m; 121,6 točke), odpovedali pa so številni favoriti, tudi vodilni v skupnem seštevku Stefan Kraft (122 m), ki je končal na 39. mestu in ga ni bilo v finalu.

Peter Prevc FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Za Fincem so se zvrstili po prvem skoku Forfang (144 m; 120,6), Poljak Aleksander Zniszczol (145,5 m; 118,6) in najboljši slovenski tekmovalec Peter Prevc (144,5 m; 113,9). Preostali naši? Lovro Kos (131,5 m) je bil po prvi seriji na desetem mestu, na 16. Domen Prevc (135,0 m), na 28. pa Žak Mogel (128,5 m). Razočaral je Timi Zajc (113 m), ki je končal dan na 47. mestu.

Kraft je ostal na čelu svetovnega pokala in ima 238 točk prednosti pred tokrat šele 17. Nemcem Andreasom Wellingerjem, šesti je ostal poškodovani Anže Lanišek, 11. pa Peter Prevc.