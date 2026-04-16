  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Prvi seznam risov je tu, pridejo še okrepitve

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je objavil imena za uvodni zbor priprav pred majskim svetovnim prvenstvom v Švici.
Pred selektorjem Edom Terglavom in njegovimi hokejisti je začetek priprav za svetovno prvenstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Galerija
Pred selektorjem Edom Terglavom in njegovimi hokejisti je začetek priprav za svetovno prvenstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Siniša Uroševič
16. 4. 2026 | 16:54
1:52
A+A-

Po koncu ligaških tekmovanj se bo hokejska pozornost na stari celini usmerila k svetovnemu prvenstvu, ki bo letos od 16. do 31. maja v Švici. Slovenija bo igrala v skupini v Fribourgu, njene tekmice pa bodo Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska. 

Risi se bodo v ponedeljek, 20. t. m., zbrali na Bledu, na uvodnem seznamu selektorja Eda Terglava so – vratarji: Jon Dukarič (Danbury/ZDA), Lukaš Horak, Luka Kolin oba (Olimpija), Žan Us (Jesenice); branilci: Rožle Bohinc, Žiga Urukalo (oba Jes), Aljoša Crnović, Jan Ćosić, Blaž Gregorc (vsi Ol), Kristjan Čepon, Alkeksandar Magovac (oba Amiens/Fra), Maks Perčič (Slavia Praga/Češ), Miha Štebih (Trebič/Češ), Aljaž Zupančič (Bietigheim-Bissingen/Nem); napadalci: Miha Beričič, Jan Drozg, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja (vsi Ol), Mai Crnkić (Kitzbühel/Avs), Žan Jezovšek (Lindau, Nem), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Nace Langus (Augusta/ZDA), Luka Maver, Ken Ograjenšek (oba Linz/Avs), Mark Sever (Biel/Švi), Filip Sitar (Rensselaer/ZDA).

K temu seznamu gre pričakovati v naslednjih še nekaj hokejistov, ki svojih klubskih obveznosti za to sezono še niso sklenili. Naša reprezentanca bo med pripravami igrala pet tekem: najprej tri na Poljskem (24. in 25. t. m z gostitelji, 28. t. m. pa s Kazahstanom), 7. maja doma na Bledu z Madžari ter za konec 9. maja v Celovcu z Avstrijci.

Sorodni članki

Ne spreglejte
Več iz teme

hokejslovenska hokejska reprezentancaSP v hokejuEdo Terglav

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Okolje
Poreklo hrane v trgovinah

Trgovske blagovne znamke izločajo slovenske dobavitelje

Velik delež živil brez jasne oznake porekla. Na trgovinski zbornici prepričani, da trgovci spoštujejo zakonodajo, na kmetijsko-gozdarski zbornici zaskrbljeni.
Maja Prijatelj Videmšek 16. 4. 2026 | 17:00
Preberite več
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo