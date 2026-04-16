Prvi seznam risov je tu, pridejo še okrepitve

Po koncu ligaških tekmovanj se bo hokejska pozornost na stari celini usmerila k svetovnemu prvenstvu, ki bo letos od 16. do 31. maja v Švici. Slovenija bo igrala v skupini v Fribourgu, njene tekmice pa bodo Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska.

Risi se bodo v ponedeljek, 20. t. m., zbrali na Bledu, na uvodnem seznamu selektorja Eda Terglava so – vratarji: Jon Dukarič (Danbury/ZDA), Lukaš Horak, Luka Kolin oba (Olimpija), Žan Us (Jesenice); branilci: Rožle Bohinc, Žiga Urukalo (oba Jes), Aljoša Crnović, Jan Ćosić, Blaž Gregorc (vsi Ol), Kristjan Čepon, Alkeksandar Magovac (oba Amiens/Fra), Maks Perčič (Slavia Praga/Češ), Miha Štebih (Trebič/Češ), Aljaž Zupančič (Bietigheim-Bissingen/Nem); napadalci: Miha Beričič, Jan Drozg, Rok Kapel, Marcel Mahkovec, Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja (vsi Ol), Mai Crnkić (Kitzbühel/Avs), Žan Jezovšek (Lindau, Nem), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Nace Langus (Augusta/ZDA), Luka Maver, Ken Ograjenšek (oba Linz/Avs), Mark Sever (Biel/Švi), Filip Sitar (Rensselaer/ZDA).

K temu seznamu gre pričakovati v naslednjih še nekaj hokejistov, ki svojih klubskih obveznosti za to sezono še niso sklenili. Naša reprezentanca bo med pripravami igrala pet tekem: najprej tri na Poljskem (24. in 25. t. m z gostitelji, 28. t. m. pa s Kazahstanom), 7. maja doma na Bledu z Madžari ter za konec 9. maja v Celovcu z Avstrijci.