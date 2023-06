Prevc: Prvi skoki po grozljivem padcu v Planici? Bilo je razburljivo

V nadaljevanju preberite:

Kako je slovenski as Peter Prevc doživel prve skoke po grozljivem padcu v začetku letošnjega marca na Bloudkovi velikanki v Planici, zakaj so bili prvi trije poskusi zanj razburljivi, v kakšnem stanju je zdaj njegovo telo, kam se je po koncu sezone odpravil na dopust, s kom je spremljal nedavni kronometer na Svete Višarje na kolesarski dirki po Italiji, kaj bo počel v prihodnjih tednih in mesecih, kako 30-letni član kranjskega Triglava komentira nova pravila v smučarskih skokih ...