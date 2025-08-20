Prvič po tragični nesreči se je oglasila mati Laure Dahlmeier

Tri tedne po smrti Laure Dahlmeier se je na družabnem omrežju instagram oglasila njena mati Susi, ki je objavila poseben kos nakita. Obesek, ki se imenuje »most v raj«, je namenjen spominu na njeno pokojno hčer, ki se je konec julija smrtno ponesrečila med plezanjem v Pakistanu.

Susi Dahlmeier je namreč vodja zlatarne v bavarskem kraju Krün 15 kilometrov vzhodno od Garmisch-Partenkirchna. Mnogi biatlonski navdušenci so bili ganjeni nad potezo matere, ki se je odzvala prvič po smrti hčerke. V minulih tednih so v njenem rojstnem mestu uredili poseben spomin na izjemno biatlonko, ki so jo njeni sokrajani imeli zelo radi.

Javno so se od Nemke poslovili tudi nekateri znani biatlonci in biatlonke, posebno čustveno pa je njeno slovo doživel tudi legendarni alpinist Reinhold Messner, ki je v Lauri videl tudi sebe: »Alpinisti, kot sem jaz ali Laura, živimo v svojem svetu – v svetu, ki ga običajen človek težko razume,« je med drugim povedal Italijan.