Prvič v sezoni ujel trideseterico najboljših, Norvežanova jubilejna zmaga

Nejc Štern je bil edini slovenski smučarski tekač v izločilnih bojih sprinta za svetovni pokal v norveškem Trondheimu. Na tekmi v klasični tehniki je bil šesti v prvi četrtfinalni skupini, kjer je končal nastop na skupno 30. mestu. Zmagala sta kot prvi stotič v pokalu domačin Johannes Høsflot Klæbo in Švedinja Johanna Hagström.

V kvalifikacijah sta od Slovencev izpadla Miha Šimenc in Anže Gros, v ženski konkurenci pa ni bilo slovenskih tekačic.

Štern se je prvič v sezoni uvrstil med trideseterico, v kvalifikacijah nadaljevanje ujel 30. mestom, zadnjim, ki je vodilo v četrtfinale. Tam je tekel v prvi skupini in na zadnjem mestu za 2,63 sekunde zaostal za 29-letnim Klæbom.

Slednji je nato dobil tako nastop v prvi polfinalni skupini kot tudi v finalu. V zadnjem teku tekme je bila peterica Norvežanov. Drugi je bil Oskar Opstad Vike, ki je za zmagovitim rojakom in vodilnim v pokalu zaostal za 0,31 sekunde, tretji med šesterico pa Šved Alvar Myhlback (+0,34), ki je drugo stopničko zgrešil za štiri stotinke.

»Vesel sem, da sem zmagal in to na pravem mestu. Nekaj posebnega je jubilej proslaviti doma. Sedaj bom ta konec tedna le še užival,« je povedal Klæbo takoj po temi in zanikal, da je namerno na prejšnji tekmi v finski Ruki končal zunaj deseterice, da bi lahko stotico proslavil pred domačimi gledalci.

Štiri Švedinje pa so se uvrstile v finale tekačic in se razvrstile od prvega do četrtega mesta. Hagström je za 1,53 sekunde ugnala Emmo Ribom in za 2,67 Linn Svahn.

V soboto bo v Trondheimu dvojno zasledovanje na 20 km.