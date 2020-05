Prvo selekcijo bo opravil »železni mož«

Ljubljana



Štuhčeva ima svoje načrte

Ilka Štuhec ima svoje načrte priprav za novo sezono. FOTO: Matej Družnik/Delo



Testi za selekcije od mladinskih naprej

Sara Isaković bo z reprezentanco za evropski pokal bdela nad mentalno pripravo. FOTO: Doris Kordič



Pomagala bo tudi Sara Isaković

- Alpski smučarji in smučarke bodo zaradi pandemije novega koronavirusa ostali brez poletne selitve na južno poloblo, kjer so imeli v zadnjih letih pripravljalno bazo pred začetkom nove sezone. Za snežne priprave bodo prisiljeni izkoristiti ledenike tostran Atlantika. Kondicijsko pripravljenost bodo preizkušali tudi s testom železni mož, ironman.Kot izhaja iz gradiv, ki jih je v torek potrjeval alpski odbor, torej odbor panoge za alpsko smučanje, bodo tekmovalci kondicijo nabirali individualno vsak s svojim kondicijskim trenerjem. Test telesne pripravljenosti, ki je pogoj za izpolnitev kriterijev za uvrstitev v ekipo, bo preizkus ironman, železni mož.Hitrost, agilnost in ravnotežje pa bodo testirali tudi na Fakulteti za šport. Slovenska predstavnika v tehničnih disciplinah v svetovnem pokalu,in, bosta preizkus ironman v skladu z načrtom njunega trenerjaopravila 18. julija na vadbišču v Postojni.Ženska tehnična ekipa,, pa bodo test železna ženska opravile v obdobju od 20. do 25. julija. Najboljša slovenska smukačicatakšnega testa nima v načrtu. Test ironman moško ekipo v hitrih disciplinah, v kateri soin, čaka avgusta ali septembra v dogovoru zTestiranje ironman je za sezono 2020/21 sestavljen iz skupine osmih testov, ki si sledijo po točno določnem protokolu. Pomembno je določeno zaporedje, dolžina odmorov, število ponovitev.Rezultati posameznih testov so ovrednoteni, seštevek vseh posameznih testov sestavlja končni rezultat. Na osnovi končnega rezultata pa bodo trenerji dobili vpogled v splošno kondicijsko pripravo posameznika.Test ironman bodo izpeljale vse selekcije tekmovalcev, od mladincev dalje. Za mlajše mladince bo test ironman nekoliko prirejen, po težavnosti za starosti 15 let, 16 let, 17 let. Najtežji test pa bodo izvajali tekmovalci, starejši od 18 let.Vsi bodo opravili le eno testiranje, in sicer do konca avgusta. V primeru slabega rezultata je možen dodaten poskus, ki se izvede najkasneje do 20. septembra.Minimumi, ki jih morajo doseči tekmovalci reprezentanc, so: tekmovalec s statusom A mora doseči 400 točk, s statusom B ali C pa 300 točk.Tekmovalec je dolžan med testom izvajati počepe z obremenitvijo, trebušnjake, tek na 3000 m, tekaški preizkus je mogoče nadomestiti tudi z veslaškim ergometrom.Moški ekipi za evropski pokal oziroma članom reprezentance C, ki trenirajo pod vodstvomin, bo pri psihološki pripravi pomagala tudi srebrna olimpijka, ki vodi delavnice mentalnega treninga.Sara Isaković je najuspešnejša slovenska plavalka, dobitnica srebrne olimpijske kolajne na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008, ki so predstavljale vrhunec njene športne kariere.Po končani karieri vrhunske športnice je svoje poslanstvo našla v raziskovanju delovanja možganov na ameriških marincih, pripadnikih posebnih enot ameriške vojske in olimpijskih športnikih. Dela na področju psihologije optimalnega nastopanja. Po končani diplomi z univerze Berkeley in magisterija v San Diegu se je Radovljičanka začela ukvarjati z mladimi športniki, ekstremnimi športniki, piloti, glasbeniki ter poslovneži in jim pomaga izvesti optimalen nastop v stresnih situacijah.