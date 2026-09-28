Radovljiški Kranjčan navdušuje Tivoli

Za hokejisti Olimpije je uvodnih pet tekem v sezoni za točke razširjene avstrijske lige (ICEHL), bera treh zmag in dveh porazov je spodobna, odziv občinstva zlasti na domači predstavi s Celovčani (3:7) na visoki ravni. Tivolsko premiero je pospremilo 3000 navzočih, nedeljsko zmago z Beljačani (6:2) pa tisoč gledalcev manj. Ne tej drugi tekmi je domača vrata branil vratar Žan Us. Uspešno je zamenjal Olimpijino številko 1 in obenem dobrega prijatelja Lukaša Horaka. Oba sta zablestela že pomladi na SP v Švici. Žan, kako ste videli ti dve uvodni tekmi v Ljubljani s koroškima kluboma: na prvi ste bili ob ledu, na drugi v vratih? Tekmo s KAC je bilo zelo lepo gledati, ker je bila polna dvorana. Na žalost pa smo bili rezultatsko neuspešni, ta čas imamo precej poškodovanih, predvsem branilcev. Le ...