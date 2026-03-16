Zimski športi

Raimund pojasnil, zakaj ni skočil, in razkril, na koga je takrat pomislil

Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri FIS, je predstavil svoj pogled na odločitev nemškega zvezdnika, ki se je odpovedal nastopu na Holmenkollnu.
Nemški as Philipp Raimund se je odpovedal svojemu nastopu v Oslu. FOTO: Petri Korteniemi/Reuters
Miha Šimnovec
16. 3. 2026 | 20:30
16. 3. 2026 | 20:35
2:49
A+A-

Nemški skakalni as Philipp Raimund je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala na znamenitem Holmenkollnu presenetil z odločitvijo, da se je odpovedal svojemu nastopu. Svojo odločitev je pozneje pojasnil z mislijo na varnost in svoje bližnje.

Nemški as je imel neprijetno izkušnjo s slovenskimi navijači: Neprimerno!

»Pomislil sem na svojo partnerico. Prva misel je bila: 'Kaj bi rekla ona?' Vedno mi govori, da je najpomembnejše, da – ne glede na vremenske razmere – pristanem varno,« je Raimund povedal za norveško televizijo NRK. Ob tem je 25-letni Nemec dodal, da so imeli pri njegovi odločitvi pomembno vlogo tudi drugi družinski člani: »Veliko ljudi si želi, da se vrnem domov zdrav.«

Tekmo so v Oslu so sicer zaznamovale zelo spremenljive vremenske razmere. Močan in spremenljiv veter je povzročal velike težave skakalcem, zaradi česar so norveški prireditelji po prvi seriji prekinili in odpovedali finale.

Raimund je svojo odločitev sprejel tik pred nastopom. Pred tem je videl, kako se je njegov reprezentančni kolega Felix Hoffmann komaj izognil padcu. To je očitno vplivalo na Nemčevo presojo. »Ne bom skočil. Tega ne bom počel,« je odločno dejal in se namesto proti zaletišču odpravil na sedežnico.

Zmago na včerajšnji »loteriji« na Holmenkollnu je slavil Japonec Tomofumi Naito (na sredini), drugi je bil Anže Lanišek, tretji pa Finec Antti Aalto (desno). FOTO: Terje Pedersen/Reuters
Zmago na včerajšnji »loteriji« na Holmenkollnu je slavil Japonec Tomofumi Naito (na sredini), drugi je bil Anže Lanišek, tretji pa Finec Antti Aalto (desno). FOTO: Terje Pedersen/Reuters

Sundal razume Raimunda

Njegova poteza je med tekmeci naletela na razumevanje in celo pohvalo. Norveški skakalec Kristoffer Eriksen Sundal je poudaril, da takšna odločitev kaže zrelost športnika. »Nihče se kar tako ne odpove nastopu na tekmi za svetovni pokal. To pomeni, da je dobro ocenil tveganje. Če se ne počutiš povsem varno, ne bi smel skočiti,« je povedal Sundal.

Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), je Raimundovo odločitev označil za legitimno. »Nikoli ne silimo športnikov v skok. To je vedno njihova odločitev. Če se ni počutil dobro, je ravnal pravilno,« je poudaril 54-letni Italijan in ob tem branil odločitev tekmovalnega razsodišča, da je izpeljejo vsaj eno serijo. »Tekmo smo izpeljali brez padcev, kar je za nas vedno najpomembnejše,« je pristavil Pertile.

Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
INTERNET

Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
VOJVODINA

Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
ILIRIJA RESORT

Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
KRAGUJEVAC

Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, Kragujevac vas čaka.
Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Preberite več

