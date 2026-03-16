Raimund pojasnil, zakaj ni skočil, in razkril, na koga je takrat pomislil

Nemški skakalni as Philipp Raimund je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala na znamenitem Holmenkollnu presenetil z odločitvijo, da se je odpovedal svojemu nastopu. Svojo odločitev je pozneje pojasnil z mislijo na varnost in svoje bližnje.

»Pomislil sem na svojo partnerico. Prva misel je bila: 'Kaj bi rekla ona?' Vedno mi govori, da je najpomembnejše, da – ne glede na vremenske razmere – pristanem varno,« je Raimund povedal za norveško televizijo NRK. Ob tem je 25-letni Nemec dodal, da so imeli pri njegovi odločitvi pomembno vlogo tudi drugi družinski člani: »Veliko ljudi si želi, da se vrnem domov zdrav.«

Tekmo so v Oslu so sicer zaznamovale zelo spremenljive vremenske razmere. Močan in spremenljiv veter je povzročal velike težave skakalcem, zaradi česar so norveški prireditelji po prvi seriji prekinili in odpovedali finale.

Raimund je svojo odločitev sprejel tik pred nastopom. Pred tem je videl, kako se je njegov reprezentančni kolega Felix Hoffmann komaj izognil padcu. To je očitno vplivalo na Nemčevo presojo. »Ne bom skočil. Tega ne bom počel,« je odločno dejal in se namesto proti zaletišču odpravil na sedežnico.

Zmago na včerajšnji »loteriji« na Holmenkollnu je slavil Japonec Tomofumi Naito (na sredini), drugi je bil Anže Lanišek, tretji pa Finec Antti Aalto (desno). FOTO: Terje Pedersen/Reuters

Sundal razume Raimunda

Njegova poteza je med tekmeci naletela na razumevanje in celo pohvalo. Norveški skakalec Kristoffer Eriksen Sundal je poudaril, da takšna odločitev kaže zrelost športnika. »Nihče se kar tako ne odpove nastopu na tekmi za svetovni pokal. To pomeni, da je dobro ocenil tveganje. Če se ne počutiš povsem varno, ne bi smel skočiti,« je povedal Sundal.

Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), je Raimundovo odločitev označil za legitimno. »Nikoli ne silimo športnikov v skok. To je vedno njihova odločitev. Če se ni počutil dobro, je ravnal pravilno,« je poudaril 54-letni Italijan in ob tem branil odločitev tekmovalnega razsodišča, da je izpeljejo vsaj eno serijo. »Tekmo smo izpeljali brez padcev, kar je za nas vedno najpomembnejše,« je pristavil Pertile.