Vodilni beloruski biatlonci raje na Pokljuko kot v Rusijo

Center biatlona pri nas na Pokljuki v tej zimi ni med prizorišči tekme svetovnega pokala, mednarodna biatlonska elita se bo naslednjič pomerila v Sloveniji ob koncu leta 2026. Takrat so pri mednarodni zvezi (IBU) uvrstili v koledar prvič doslej novoletno tekmo, podobno kot pri skakalcih in tekačih, ta bo prav na biatlonskem štadionu na Rudnem polju.

Vseeno pa je v teh dneh na gorenjski planoti zelo živahno. Sledijo si tekmovanja nižje ravni, obenem pa tudi priprave posameznih reprezentanc, seveda najpogosteje slovenske izbrane vrste. Tokrat so kar malce presenetili s prihodom vodilni tekmovalci beloruske reprezentance, pri kateri so si očitno naš osrednji biatlonski štadion z okolico ohranili v lepem spominu.

Belorusi, ki zaradi mednarodnih sankcij ne smejo nastopati na tekmah svetovnega pokala, v zimski sezoni sodelujejo v seriji tekmovanj za pokal prijateljstva, ki ga organizirajo skupaj z Rusi, občasno pa tam nastopi še kakšna tuja ekipa.

Tokrat pa se udarni del beloruske izbrane vrste – Anton Smolski, Dinara Smolska, Ana Sola in Dmitrij Lazovski – ni odločil za nastop v Iževsku ter okolici Jaroslavlja, kjer sta naslednji postaji omenjenega pokala. Domov pa se bodo vrnili pred tekmo v osrednjem nacionalnem centru Raubiči na obrobju MInska.

V teh dveh tednih bodo raje trenirali na Pokljuki, ki je Belorusom ljuba še iz časov, ko je pred dobrimi tremi desetletji temelje uspehov slovenskega biatlona, takrat najbolj vidno z Andrejo Grašič, začrtal Vladimir Korolkevič, strokovnjak iz omenjene beloruske metropole.