  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Vodilni beloruski biatlonci raje na Pokljuko kot v Rusijo

    Vodilni beloruski biatlonci so se vrnili v Slovenijo, kjer bodo imeli zdaj bazni tabor pred domačo tekmo.
    Pokljuka v teh dneh ponuja zimsko podobo in v njej uživajo tudi gostje tako iz domačih kot tudi tujih krajev. FOTO: dokumentacija Dela
    Galerija
    Pokljuka v teh dneh ponuja zimsko podobo in v njej uživajo tudi gostje tako iz domačih kot tudi tujih krajev. FOTO: dokumentacija Dela
    Siniša Uroševič
    7. 1. 2026 | 10:48
    7. 1. 2026 | 10:56
    2:03
    A+A-

    Center biatlona pri nas na Pokljuki v tej zimi ni med prizorišči tekme svetovnega pokala, mednarodna biatlonska elita se bo naslednjič pomerila v Sloveniji ob koncu leta 2026. Takrat so pri mednarodni zvezi (IBU) uvrstili v koledar prvič doslej novoletno tekmo, podobno kot pri skakalcih in tekačih, ta bo prav na biatlonskem štadionu na Rudnem polju.

    Vseeno pa je v teh dneh na gorenjski planoti zelo živahno. Sledijo si tekmovanja nižje ravni, obenem pa tudi priprave posameznih reprezentanc, seveda najpogosteje slovenske izbrane vrste. Tokrat so kar malce presenetili s prihodom vodilni tekmovalci beloruske reprezentance, pri kateri so si očitno naš osrednji biatlonski štadion z okolico ohranili v lepem spominu. 

    Belorusi, ki zaradi mednarodnih sankcij ne smejo nastopati na tekmah svetovnega pokala, v zimski sezoni sodelujejo v seriji tekmovanj za pokal prijateljstva, ki ga organizirajo skupaj z Rusi, občasno pa tam nastopi še kakšna tuja ekipa.

    Tokrat pa se udarni del beloruske izbrane vrste – Anton Smolski, Dinara Smolska, Ana Sola in Dmitrij Lazovski – ni odločil za nastop v Iževsku ter okolici Jaroslavlja, kjer sta naslednji postaji omenjenega pokala. Domov pa se bodo vrnili pred tekmo v osrednjem nacionalnem centru Raubiči na obrobju MInska.

    V teh dveh tednih bodo raje trenirali na Pokljuki, ki je Belorusom ljuba še iz časov, ko je pred dobrimi tremi desetletji temelje uspehov slovenskega biatlona, takrat najbolj vidno z Andrejo Grašič, začrtal Vladimir Korolkevič, strokovnjak iz omenjene beloruske metropole. 

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Utrujena Lampičeva: Žal mi je za Polono in ostale, treslo se mi je celo telo

    Švedska mešana štafeta je dobila zadnjo preizkušnjo v Pokljuki. Kljub trem kazenskim krogom Anamarije Lampič Slovenija ujela deseterico.
    16. 3. 2025 | 16:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Jakov Fak: Vem, kdaj se bom odločil, ali bom nastopil na OI 2026

    Naš vodilni biatlonec je navdušil navzoče s četrtkovo zmago na Pokljuki, zdaj je pred njim že izziv sobotne tekme s skupinskim štartom.
    Siniša Uroševič 14. 3. 2025 | 11:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pokljuka 2023

    Po šoku sledila hitra streznitev

    Jakov Fak z 12. mesta z lepim izhodiščem v sobotno zasledovanje.
    Siniša Uroševič 6. 1. 2023 | 21:25
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko tudi legendarni Avstrijec v slovenščini sname klobuk pred Prevcem

    Domen Prevc je na najboljši poti, da kot tretji slovenski smučarski skakalec po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu osvoji lovoriko na novoletni turneji.
    Miha Šimnovec 6. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    biatlonsvetovni pokal v biatlonuBelorusijaBiatlon na PokljukiVladimir Korolkevič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Cepiva

    V ZDA so zmanjšali število priporočenih cepiv za otroke

    Sprememba, ki je že v veljavi, povzroča nepotrebno zmedo in strah ter lahko poveča tveganje za bolezni, opozarjajo strokovnjaki.
    7. 1. 2026 | 12:14
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zasnežena Ljubljana

    Ko sneg ne upošteva urnika komunalnega podjetja

    Ljubljančanom je na voljo brezplačna sol za posipanje, a le med 7. in 17. uro, potem pa sledijo težke besede.
    7. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poslabšanje snežnih razmer

    Snežni armagedon ohromil nizozemsko letališče, težave tudi drugod po Evropi

    Zaradi nenadne ohladitve in hudega poslabšanja vremenskih razmer je po Evropi umrlo najmanj šest ljudi.
    7. 1. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vandalizem

    Na delu spet vandal, tokrat poškodoval pravoslavni križ

    Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1.
    7. 1. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Upokojitev

    Ali Evropejci verjamejo, da bodo ob upokojitvi še imeli pokojnino?

    Povprečni delavec s polno kariero bo v času upokojitve prejemal 63 odstotkov neto plače.
    Pija Kapitanovič 7. 1. 2026 | 11:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poslabšanje snežnih razmer

    Snežni armagedon ohromil nizozemsko letališče, težave tudi drugod po Evropi

    Zaradi nenadne ohladitve in hudega poslabšanja vremenskih razmer je po Evropi umrlo najmanj šest ljudi.
    7. 1. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vandalizem

    Na delu spet vandal, tokrat poškodoval pravoslavni križ

    Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja po 297. členu KZ-1.
    7. 1. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Upokojitev

    Ali Evropejci verjamejo, da bodo ob upokojitvi še imeli pokojnino?

    Povprečni delavec s polno kariero bo v času upokojitve prejemal 63 odstotkov neto plače.
    Pija Kapitanovič 7. 1. 2026 | 11:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo