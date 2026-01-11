  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Rassat z drugo zmago vodilni slalomist

    Francoski slalomist Paco Rassat je izkoristil napako Timona Haugana in z zmago v Adelbodnu prevzel rdečo majico.
    Francoz Paco Rassat je novi vodilni slalomist sezone. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Galerija
    Francoz Paco Rassat je novi vodilni slalomist sezone. FOTO: Christian Hartmann/Reuters
    Š. R.
    11. 1. 2026 | 14:57
    11. 1. 2026 | 15:03
    1:09
    A+A-

    Francoz Paco Rassat je veliki zmagovalec slaloma alpskih smučarjev za svetovni pokal v Adelbodnu. Drugi je bil Norvežan Atle Lie McGrath, tretji pa še en Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je bil najboljši na prvi progi, a je prvo zmago sezone zgrešil za 20 stotink.

    Rassat, četrti na prvi progi, je z drugo zmago sezone (najboljši je bil tudi novembra v Gurglu) prevzel vodstvo v slalomskem seštevku, potem ko je nosilec rdeče majice Timon Haugan v spodnjem delu prve proge zajel količek in ostal brez uvrstitve. Tudi tokrat na štartu ni bilo nobenega slovenskega predstavnika.

    Naslednja postaja alpskih smučarjev je Wengen. Od petka do nedelje bodo tekmovali v superveleslalomu, smuku in slalomu.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Le še en mesec do tekme leta, čas je za zasuk

    Žan Kranjec meri na vrnitev med kandidate za stopničke, Marco Odermatt sanja o zmagi št. 5 v domačem spektaklu.
    Siniša Uroševič 10. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko Smučanje

    Ilka Štuhec ostaja dobro razpoložena: Občutki so spet tu

    Slovenska smučarka se bo po novoletnem premoru počasi vrnila na tekme svetovnega pokala. Konec tedna jo v Zauchenseeju čakata smuk in superveleslalom.
    8. 1. 2026 | 11:38
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Šampion formule 1

    Schumacher: prvi rojstni dan v vlogi dedka

    Ob Lewisu Hamiltonu vodilni na večni lestvici svetovnih prvakov v formuli 1 zadnjih dvanajst let po hudi nesreči živi daleč od luči javnosti.
    5. 1. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v vzorcu ugotovila preseženo vsebnost sorbinske kisline.
    9. 1. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriza

    V Iranu na ulicah skoraj dva milijona ljudi, diši po revoluciji

    Kljub več kot 48 ur trajajočem nacionalnem internetnem mrku je splet poln posnetkov gorečih mošej in drugih stavb, avtomobilov, koranov in tudi slik voditeljev.
    10. 1. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Golobovo kosilo: Stevanović zavrnil vabilo, Erjavec komentiral izključenost

    Kritični so tudi do poskusov umeščanja Resni.ce v tako imenovano levo sredino.
    10. 1. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    alpsko smučanjeveleslalomŽan KranjecAdelbodenolimpijske igre

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Nenavadni pari iz sveta slavnih

    Ljubezen je slepa

    Med slavnimi in bogatimi se je spletlo že lepo število razmerij, ki potrjujejo rek, da je ljubezen slepa.
    Agata Rakovec Kurent 11. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF liga prvakinj

    Krimovke še korak bolj oddaljene od izločilnih bojev

    V Stožicah so rokometašice Krima nadoknadile zaostanek petih golov, vendar Soli podarile prvo točko v EHF ligi prvakinj. Maja Vojnović 13 obramb.
    Peter Zalokar 11. 1. 2026 | 15:39
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Aleš Čadež

    Prepričal je Slovenijo in Evropo

    Aleš Čadež, inovativni mladi kmet tako na nacionalni kot evropski ravni, o svoji inovaciji, ki spreminja pridelavo zelenjave in zmanjšuje količino odpadkov.
    Blaž Kondža 11. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Slalom v Adelbodnu

    Rassat z drugo zmago vodilni slalomist

    Francoski slalomist Paco Rassat je izkoristil napako Timona Haugana in z zmago v Adelbodnu prevzel rdečo majico.
    11. 1. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovesnost v Dražgošah

    Golob: Poskušajo nas prepričati, da smo bili pod brizgom vodnega topa bolj svobodni kot danes

    Dražgoše so bile ob obletnici znova cilj mnogih, večinoma zaradi spomina in tradicije. Po ocenah organizatorjev se jih je na slovesnosti zbralo okoli 3000.
    11. 1. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Aleš Čadež

    Prepričal je Slovenijo in Evropo

    Aleš Čadež, inovativni mladi kmet tako na nacionalni kot evropski ravni, o svoji inovaciji, ki spreminja pridelavo zelenjave in zmanjšuje količino odpadkov.
    Blaž Kondža 11. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Slalom v Adelbodnu

    Rassat z drugo zmago vodilni slalomist

    Francoski slalomist Paco Rassat je izkoristil napako Timona Haugana in z zmago v Adelbodnu prevzel rdečo majico.
    11. 1. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovesnost v Dražgošah

    Golob: Poskušajo nas prepričati, da smo bili pod brizgom vodnega topa bolj svobodni kot danes

    Dražgoše so bile ob obletnici znova cilj mnogih, večinoma zaradi spomina in tradicije. Po ocenah organizatorjev se jih je na slovesnosti zbralo okoli 3000.
    11. 1. 2026 | 14:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo