Rassat z drugo zmago vodilni slalomist

Francoz Paco Rassat je veliki zmagovalec slaloma alpskih smučarjev za svetovni pokal v Adelbodnu. Drugi je bil Norvežan Atle Lie McGrath, tretji pa še en Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je bil najboljši na prvi progi, a je prvo zmago sezone zgrešil za 20 stotink.

Rassat, četrti na prvi progi, je z drugo zmago sezone (najboljši je bil tudi novembra v Gurglu) prevzel vodstvo v slalomskem seštevku, potem ko je nosilec rdeče majice Timon Haugan v spodnjem delu prve proge zajel količek in ostal brez uvrstitve. Tudi tokrat na štartu ni bilo nobenega slovenskega predstavnika.

Naslednja postaja alpskih smučarjev je Wengen. Od petka do nedelje bodo tekmovali v superveleslalomu, smuku in slalomu.