Razdor med francoskimi biatlonkami, s tekmičino kreditno kartico šla po nakupih

Francoski ženski biatlonski tabor vse od septembra 2022 spremlja razdor v ekipi zaradi domnevne kraje kreditne kartice. Julia Simon naj bi s kartico reprezentančne kolegice Justine Braisaz-Bouchet nakupovala stvari zase. Danes je Francozinja dejanje vendarle priznala.

Francoska svetovna prvakinja Julia Simon je dolgo tajila dejanje, tudi sebe postavljala v vlogo žrtve in razlagala, kako so kartico zlorabili njej. Danes je 29-letna športnica s priznanjem poskrbela za preobrat. Tožilstvo zdaj za športnico zahteva dvomesečno pogojno zaporno kazen in plačilo 20.000 evrov kazni.

»Priznam. Ne morem pa se spomniti, da sem očitana dejanja storila,« je dejala zmagovalka svetovnega pokala 2023 in s tem ostala brez pojasnila, kako in zakaj je v resnici do dejanja prišlo.

Julia Simon in Justine Braisaz-Bouchet sta pogosto skupaj stali na odru za zmagovalke, a je bila klima v ekipi zadnja leta klavrna. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP

Sodišče zmagovalki 10 tekem za svetovni pokal očita, da je reprezentančni kolegici Justine Braisaz-Bouchet in še drugi osebi v francoski ekipi ukradla kartici in poleti 2022 z njima nakupovala po spletu. Septembra so se začeli očitki o zlorabah in prevarah v ekipi, Braisaz-Bouchet pa je spomladi 2023 dala prijavo na policijo.

Na obtožbe so se odzvali tudi v francoski reprezentanci, kjer so Simonovo leta 2023 začasno izključili iz dela izbrane vrste. Oktobra je tekmovalko policija za nekaj dni celo priprla.

Julia Simon je svoja dejanja priznala na sodišču v Albertvillu. FOTO: Jean-Philippe Ksiazek/AFP

Danes se je Simonova ob priznanju žrtvama v ekipi tudi opravičila. Kot pravi, pri kraji ni imela finančnega motiva in denarne potrebe. Na vprašanje, zakaj je imela pri sebi fotografijo bančne kartice reprezentančne kolegice, pa je odvrnila: »Imela sem nekakšen blackout.«

Tožilstvo je opozorilo tudi na drago mednarodno preiskavo. Velik del je k temu pripomogla Julia Simon sama, ker je z vedno novimi dokazi in trditvami zavlačevala postopke. Tožilstvo meni, da se je svojih dejanj v celoti zavedala, kar odpira vprašanje zlonamernosti tudi v odnosu do žrtev. Dokaz za to je zelo pozno opravičilo za storjeno dejanje.

Julia Simon se je veselila tudi pogostih zmag francoske štafete biatlonk. Ekipni duh očitno ni bil tako dober, kot je izgledalo na prvi pogled. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

V francoski zvezi se za uradno kazen po priznanju niso odločili, simbolično pa bo morala Simonova vendarle plačati evro odškodnine. Kot pravijo, je najbolj pomembno to, da se bo s priznanjem lahko vrnil mir v reprezentanco, zdaj pa se bo s primerom ukvarjala neodvisna disciplinska komisija.

Manj zadovoljna je bila odvetnica Braisaz-Bouchet, ki pravi, da bi bilo ob opravičilu nujno tudi pojasnilo Simonove, zakaj je do dejanja prišlo.