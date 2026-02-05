Reklama za špagete odmevna kot zlata kolajna

Ko povežemo Italijo s športom, je paleta panog povsem jasna. Po priljubljenosti med prebivalstvom si sledijo nogomet, kolesarstvo, formula 1, motociklizem, tudi košarka, odbojka, atletika, plavanje. Na severu države so doma tudi zimske športne panoge, en akter na snegu pa je obnorel rojake od Trbiža do Rima, Barija, Neaplja in Sicilije. Alberto Tomba je smučanje pripeljal v vsak italijanski dom.

Zato ni presenetljivo, da je Tomba tudi vidni promotor zimskih olimpijskih iger Milano – Cortina 2026 ter da naj bi, kot je poročal športni dnevnik Gazzetta dello Sport, na nocojšnji otvoritveni slovesnosti z Deborah Compagnoni, prav tako trikratno olimpijsko prvakinjo, (ločeno) prižgal olimpijski ogenj. Tomba na nogometnem stadionu San Siro, Compagnonijeva pa na trgu Dibona v središču Cortine d'Ampezzo v Dolomitih.