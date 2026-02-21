  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Rekord kralja iger Klæba je dobil piko na i

Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klæbo je osvojil še šesto olimpijsko kolajno.
Junak tekaškega dela olimpijskih iger. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Galerija
Junak tekaškega dela olimpijskih iger. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Š. R., STA
21. 2. 2026 | 14:05
1:54
A+A-

Norvežan Johannes Hoesflot Klæbo je zmagovalec prestižne tekaške preizkušnje na 50 kilometrov v klasični tehniki na olimpijskih igrah v Teseru. To je bila že njegova šesta zlata medalja na teh igrah, zdaj je sam na vrhu seznama športnikov z največ zlatimi na enih igrah. Najboljši Slovenec Vili Črv je končal na 30. mestu.

Klæbo je lovil in tudi ujel še en rekord olimpijskih iger. Potem ko se je že sredi iger prebil na vrh lestvice najuspešnejših športnikov na OI vseh časov (zdaj ima skupno že 13 medalj, od tega 11 zlatih), je imel priložnost, da postane še najboljši po številu zlatih medalj na enih zimskih igrah.

Pet zlatih na enih igrah je imel doslej le hitrostni drsalec Eric Heiden, ki jih je dobil leta 1980 v Lake Placidu.

Vse tri kolajne so odšle na Norveško. Foto Javier Soriano/aFP
Vse tri kolajne so odšle na Norveško. Foto Javier Soriano/aFP

Klæbo je skupaj z rojakoma Martinom Loewstroemom Nyengetom in Emilom Iversenom narekoval ritem. Trojica je bila v ospredju že na začetku, pred zadnjim delom pa si je priborila že skoraj dve minuti naskoka. Je pa nato po 47. kilometru Iversen omagal, preostala norveška dvojica pa je o zmagi odločila v zadnjem kilometru. Najboljši član preostanka sveta je bil na četrtem mestu Francoz Theo Schely, ki pa je za zmagovalcem zaostal že skoraj tri minute.

Nastopila sta dva slovenska predstavnika. Vili Črv je precej pridobil v zadnjih kilometrih in je ciljno črto prečkal na 30. mestu, Miha Šimenc pa je bil 37.

Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Komentar prvega soočenja: Razprava brez Janše je izgubila ostrino

Manjkala sta Janša in Vrtovec, izstopal Logar, razprava pa presenetljivo umirjena in brez ostrih dvobojev.
20. 2. 2026 | 11:34
Preberite več
Milano Cortina 2026smučarski tekolimpijske igreJohannes Høsflot KlaeboNorveškazlata kolajnaVili Črv

