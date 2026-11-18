V minulem poletju je Timi Zajc znova našel tudi čas za adrenalinske športe, vnovič sedel za volan dirkalnika v reliju, toda pred očmi je imel ves čas predvsem en cilj – vrnitev v svetovni vrh smučarskih skokov. Po prejšnji olimpijski zimi, ki se ni izšla po njegovih željah, je priprave še bolj podredil smučarskim skokom. V novo sezono svetovnega pokala, ki se bo pojutrišnjem začela v Lillehammerju, 26-letni as iz Hramš v občini Žalec vstopa z določenimi neporavnanimi računi in veliko željo po uspehih. Kakor je med drugim poudaril v zanimivem pogovoru, je že spet lačen podvigov na skakalnicah. Spregovoril je še o lanskih diskvalifikacijah, velikem cilju, dirkah v reliju, lovu na Domna Prevca, nepričakovanem koncu kariere Eme Klinec ...