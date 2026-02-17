Danes na olimpijskih igrah (17. februar): v boj za kolajne sedem Slovencev

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Milano Cortina 2026, današnji spored: Danes bo na sporedu kar enajst tekmovanj, za kolajne pa se bo potegovalo več Slovencev. V štafetnem biatlonu bodo na štartu Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik. V nordijski kombinaciji pa bosta na 10 km dolgi progi slovenske barve zastopala Vid Vrhovnik in Gašper Brecl.
Končne odločitve, biatlon:
14.30: 4 x 7,5, štafeta, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)
Bob:
19.00: dvosed, tretja in četrta vožnja, moški
Deskanje prostega sloga:
13.00: snežni park, finale, ženske
Hitrostno drsanje:
16.22: ekipno zasledovanje, finale, moški
16.41: ekipno zasledovanje, finale, ženske
Nordijska kombinacija:
10.00: skakalni del, velika skakalnica, moški
13.45: tekaški del, 10 km, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)
Smučanje prostega sloga:
19.30: akrobatski skoki, finale, moški
Krling:
- ligaški del, moški:
09.05: Švica - Švedska
09.05: ZDA - Kitajska
09.05: Češka - Nemčija
19.05: Nemčija - Švica
19.05: ZDA - Italija
19.05: Kanada - Velika Britanija
19.05: Švedska - Norveška
- ligaški del, ženske:
14.05: Švedska - Kanada
14.05: Italija - Japonska
14.05: Danska - ZDA
14.05: Južna Koreja - Švica
Hitrostno drsanje:
14.30: ekipno zasledovanje, polfinale, moški
14.52: ekipno zasledovanje, polfinale, ženske
Hokej:
- kvalifikacije za četrtfinale, moški
12.10: kvalifikacije 1
12.10: kvalifikacije 2
16.40: kvalifikacije 3
21.10: kvalifikacije 4
Smučanje prostega sloga:
10.45: skoki, kvalifikacije, ženske
13.30: skoki, kvalifikacije, moški
Umetnostno drsanje:
18.45: kratki program, ženske
Komentarji