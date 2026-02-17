Danes na olimpijskih igrah (17. februar): v boj za kolajne sedem Slovencev

Milano Cortina 2026, današnji spored: Danes bo na sporedu kar enajst tekmovanj, za kolajne pa se bo potegovalo več Slovencev. V štafetnem biatlonu bodo na štartu Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik. V nordijski kombinaciji pa bosta na 10 km dolgi progi slovenske barve zastopala Vid Vrhovnik in Gašper Brecl.

Končne odločitve, biatlon:

14.30: 4 x 7,5, štafeta, moški (Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik)

Bob:

19.00: dvosed, tretja in četrta vožnja, moški

Deskanje prostega sloga:

13.00: snežni park, finale, ženske

Hitrostno drsanje:

16.22: ekipno zasledovanje, finale, moški

16.41: ekipno zasledovanje, finale, ženske

Nordijska kombinacija:

10.00: skakalni del, velika skakalnica, moški

13.45: tekaški del, 10 km, moški (Vid Vrhovnik, Gašper Brecl)

Smučanje prostega sloga:

19.30: akrobatski skoki, finale, moški

Predtekmovanja:

Krling:

- ligaški del, moški:

09.05: Švica - Švedska

09.05: ZDA - Kitajska

09.05: Češka - Nemčija

19.05: Nemčija - Švica

19.05: ZDA - Italija

19.05: Kanada - Velika Britanija

19.05: Švedska - Norveška

- ligaški del, ženske:

14.05: Švedska - Kanada

14.05: Italija - Japonska

14.05: Danska - ZDA

14.05: Južna Koreja - Švica

Hitrostno drsanje:

14.30: ekipno zasledovanje, polfinale, moški

14.52: ekipno zasledovanje, polfinale, ženske

Hokej:

- kvalifikacije za četrtfinale, moški

12.10: kvalifikacije 1

12.10: kvalifikacije 2

16.40: kvalifikacije 3

21.10: kvalifikacije 4

Smučanje prostega sloga:

10.45: skoki, kvalifikacije, ženske

13.30: skoki, kvalifikacije, moški

Umetnostno drsanje:

18.45: kratki program, ženske