Ris, ki mu v Moskvi ne želijo odpreti vrat

Na Bledu se je prvič v sezoni zbrala slovenska hokejska reprezentanca. Eden udarnih adutov v tej močno pomlajeni ekipi je Jan Drozg, ki je v zadnjih treh sezonah igral v KHL, zdaj pa je njegova klubska zgodba zelo zapletena. Zakaj ga še nihče ni odkupil od Spartaka, ki ga sicer na seznamu za to sezono? Ali igralci iz KHL lahko prestopajo po Evropi? Kako je z njegovim menedžerjem? S kom trenira v domačem Mariboru? Kakšna je prihodnost novoustanovljenega evropskega pokala narodov?