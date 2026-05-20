Risi ponosni na boj, lahko pa bi ujeli še lepši plen

Po točki slovenske reprezentance s Slovaki, skupno tretji za Slovenijo na tem SP, smo na prizorišču zbrali odmeve iz obeh taborov.

Slovenski hokejisti so si po izjemnem boju s slovaškimi tekmeci po 60 minutah priborili točko (4:4), v podaljšku jim je malo zmanjkalo do druge. Pri kazenskih strelih pa so bili bolj natančni Slovaki in se na koncu veselili zmage. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/hokej-svetovno-prvenstvo-svica-freiburg-slovaska-risi-terglav-torok Naši risi imajo po treh tekmah tri točke, takšnega uvoda v svetovno prvenstvo najvišjega razreda niso imeli še nikdar, pred njimi pa je že v današnjem večeru nova zahtevna naloga z zelo močno Švedsko. Edo Terglav, selektor Slovenije: "Najbolj me veseli ta izjemen moštveni duh, ki je bil še kako viden ob lovu na tekmečevo prednost. Res smo si zasluženo v zadnji tretjini prigarali remi, bili zelo konkurenčni tudi v podaljšku, seveda pa nam je žal, da nismo ...