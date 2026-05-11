Risi prejeli pravočasno opozorilo

Po sobotnem porazu v Celovcu pred slovensko hokejsko reprezentanco še dva dni treninga doma, nato pa v sredo odhod na svetovno prvenstvo v Švico.

Slovenska hokejska reprezentanca je v Celovcu sklenila niz pripravljalnih tekem pred svetovnim prvenstvom, ki se bo ta petek začelo na švicarskem ledu. Naši risi bodo igrali v skupini v Fribourgu, uvodni dvoboj jih čaka v sobotnem večeru s Češko, eno od tradicionalnih velesil svetovne hokejske scene. Izbranci selektorja Eda Terglava so pred koncem priprav izgubili z Avstrijci z 1:4 (Sitar 53., Schneider 30., Kolarik 31., Nissner 47., Zwerger 60.). V petih pripravljalnih preizkušnjah so slovenski hokejisti dvakrat zmagali, nazadnje pred dnevi doma z Madžarsko (3:2), ob tem zbrali tri poraze. Ta zadnji celovški je opozorilni, koliko je dejansko merodajen, pa je zelo težko ocenjevati, saj je naša vrsta na tej tekmi igrala ...