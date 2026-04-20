Risi priprave na SP začeli brez selektorja Terglava

Za najboljše slovenske hokejiste ni več odmora. Včeraj se je v tradicionalni bazi na Bledu članska reprezentanca zbrala na pripravah za svetovno prvenstvo elitne skupine, ki bo v Švici od 15. do 31. maja. Moštvo še ni v popolni zasedbi, manjka tudi selektor Edo Terglav. Do odhoda na šampionat bodo risi odigrali pet pripravljalnih tekem, le eno v domovini.

Šef Terglav se bo izbrani vrsti pridružil v prihodnjih dneh, šele v soboto je namreč končal sezono na klopi Grenobla s porazom v finalu francoskega prvenstva z Bordeauxom. Zato sta razmere v ekipi predstavila njegov pomočnik Andrej Tavželj in Dejan Kontrec, generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije.

Še nepopolna ekipa

»Vidi se vznemirjenje pri fantih. Trening je bilo treba kar prekiniti, ker je bilo vse na 120 odstotkih, vsi so zelo osredotočeni na to, kaj skušamo doseči. Vsi vemo, da je bila lanska sezona uspešna, lepo smo končali cikel. Letos je nova zgodba, veliko smo se naučili. Na prvenstvo je treba iti mentalno močan, nobena stvar nas ne sme premakniti. Velik poudarek bo tudi na psihološki pripravi,« je povedal Tavželj.

Poleg igralcev, ki jih je strokovni štab že poklical na priprave, Terglav in sodelavci računajo še na šesterico, ki še igra v klubih: Urban Podrekar bo prišel na Poljsko, na širšem seznamu pa so še Matic Török, Anže Žeželj, Rok Tičar, Jan Goličič in Jon Dukarič. Na Bledu je tudi prvi vratar Lukaš Horak, ki je bil dolgo časa poškodovan in se je šele pred kratkim vrnil na led, zato ima poseben status. »Trenutno gre iz dneva v dan. Malo dlje je trajalo, kot je bilo predvideno, z nami gre tudi na Poljsko, da bo na ledu, da bo delal fizioterapijo. Bomo videli, kako bo,« je pojasnil pomočnik selektorja.

Seznam risov Selektor Edo Terglav je na začetek priprav povabil Lukaša Horaka, Luko Kolina, Žana Usa, Rožleta Bohinca, Žigo Urukala, Aljošo Crnovića, Blaža Gregorca, Jana Ćosića, Kristjana Čepona, Aleksandra Magovca, Maksa Perčiča, Miho Štebiha, Aljaža Zupančiča, Miho Beričiča, Jana Drozga, Roka Kapla, Marcela Mahkovca, Roberta Saboliča, Jako Sodjo, Nika Simšiča, Maija Crnkića, Žana Jezovška, Anžeta Kuralta, Naceta Langusa, Luko Mavra, Kena Ograjenška, Marka Severja in Filipa Sitarja.

Tri tekme na Poljskem

Že ta teden bodo hokejisti odšli na priprave na Poljsko, kjer jih čakajo tudi tri prijateljske tekme. Od 23. do 29. aprila bo reprezentanca gostovala v Tychyju, kjer bo 24. in 25. aprila igrala s Poljsko ter 28. aprila s Kazahstanom. Kot je pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, bo na Poljskem 27 igralcev, rez oziroma odločitev o tem, kdo bo ostal doma in koga od aktivnih bodo še čakali za SP, pa bodo sprejeli po zadnji pripravljalni tekmi 9. maja.

Edini domači test na Bledu

V četrtek, 7. maja, bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo pripravljalno tekmo, njen nasprotnik bo Madžarska. Dva dneva zatem pa se bodo v Celovcu risi pomerili še na zadnji tekmi priprav s starimi znanci Avstrijci. Slovenija bo uvodni del svetovnega prvenstva v Švici začela 16. maja v Fribourgu, kjer bo v skupini B igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko.