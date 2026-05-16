Risi so bili lani sijajni, lepo se je vrniti med njih

Slovenska hokejska reprezentanca je dočakala prvi letošnji dan D, uvodno tekmo na tekmovanju z njenim osrednjim ciljem v sezoni – ponoviti lanski podvig s svetovnega prvenstva v Stockholmu in obstati med najboljšimi 16 reprezentancami. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/risi-prejeli-pravocasno-opozorilo V pričakovanju današnje uvodne tekme v Fribourgu s Češko (ob 20.20) smo se pogovarjali z Rokom Tičarjem, letošnjim povratnikom med rise in enim od vodilnih slovenskih hokejistov zadnjih dveh desetletij.

Rok, po dveh letih in takrat prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Bolzanu boste spet igrali za slovensko reprezentanco na velikem tekmovanju. Pozneje ste nastopili še v olimpijskih kvalifikacijah za Milano-Cortino 2026 in letos pozimi na turnirju v Edinburghu. Kako zdaj gledate na svojo vrnitev?

Drži, po daljšem času sem se vrnil, igral s fanti na Škotskem, ne pa tudi pred dnevi ob gostovanju na Poljskem. Res sem imel dolgo sezono (bil je eden ključnih igralcev ob uvrstitvi Pustertala v finale ICEHL, o. p.), kar je seveda glede mojega počutja pri klubu in ohranjanja tekmovalnega ritma imenitno, potreboval pa sem dodaten teden počitka, tako da sem se reprezentančnim pripravam z veseljem pridružil na Bledu in igral z Madžarsko na naši edini domači tekmi pred prvenstvom.