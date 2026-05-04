Risi že iz klubskih brlogov vajeni večernega lova

Domače ledne dvorane so ugasnile luči in za nekaj časa zaklenile vrata. Razen seveda blejske, kjer si naši risi pridno brusijo kremplje za lov na novi plen. Pred enim letom so ga osvojili na Švedskem in prvič po dveh desetletjih obstali med svetovno hokejsko elito. https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/blaz-gregorc-super-da-je-horak-postal-janez Zdaj si želijo podvig ponoviti v Švici. Do njihovega odhoda na prizorišče svetovnega prvenstva je še osem dni, v tem tednu bodo igrali še dve pripravljalni tekmi.

Na sedanjem blejskem seznamu selektorja je 29 igralcev, na prvenstvo jih bo – kot ponavadi – odpotovalo 25. Velikih neznank v slovenskem hokejskem prostoru ni, gre za preplet izkušenih risov in mlajših obrazov z ledenih ploskev. Nekateri med njimi so se že v zelo lepi luči predstavili lani na Švedskem, zdaj jih podoben izziv čaka na prvenstvu v Švici, ki ga bosta od 15. do 31. maja gostila Zürich in Fribourg. Slovenska reprezentanca bo igrala v slednjem (glej tabelo), tokrat v popolnem nasprotju s preteklostjo večinoma v večernem terminu.